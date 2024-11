56 सालों में गुयाना की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं पीएम मोदी, राष्ट्रपति इरफान ने किया भव्य स्वागत

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को 56 सालों में पहली बार गुयाना का दौरा करने वाले पहले प्रधानमंत्री बन गए हैं. जॉर्जटाउन पहुंचने पर उनका हार्दिक एवं औपचारिक स्वागत किया गया. गुयाना के राष्ट्रपति इरफान अली और एक दर्जन से अधिक कैबिनेट मंत्रियों ने हवाई अड्डे पर उनका तहे दिल से स्वागत किया.

प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे और दक्षिण अमेरिकी देश की संसद की विशेष बैठक को संबोधित करेंगे.

#WATCH | Prime Minister Narendra Modi receives ceremonial welcome and Guard of Honour in Georgetown, Guyana



During his visit, PM Modi will hold a bilateral with President Mohamed Irfaan Ali and will address a special sitting of Guyana's parliament. He will also join leaders from… pic.twitter.com/3cnVzCGOeD