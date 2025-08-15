Independence Day: बापू को नमन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजघाट में महात्मा गांधी को अर्पित की श्रद्धांजलि

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शुक्रवार को 79वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर राजघाट जाकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित की. मोदी अपने सरकारी आवास से निकलने के बाद सीधे राजघाट पहुंचे और ‘बापू' की समाधि पर श्रद्धासुमन अर्पित किए. इससे पहले, प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस की बधाई देते हुए देशवासियों से विकसित भारत के निर्माण के लिए और भी अधिक मेहनत करने का आग्रह किया.

प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स' पर लिखा, ‘‘सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं. यह दिन हमें अपने स्वतंत्रता सेनानियों के सपनों को साकार करने तथा एक विकसित भारत के निर्माण के लिए और भी अधिक परिश्रम करने के लिए प्रेरित करे. जय हिंद.'' उन्होंने एक अन्य ‘पोस्ट' में लिखा, ‘‘मेरी कामना है कि यह सुअवसर सभी देशवासियों के जीवन में नया जोश एवं नयी स्फूर्ति लेकर आए, जिससे विकसित भारत के निर्माण को नई गति मिले. जय हिंद!''

आजादी की वर्षगांठ के मौके पर प्रधानमंत्री लाल किले से 79वें स्वतंत्रता दिवस समारोह का नेतृत्व करेंगे. वह लगातार 12वीं बार राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे और प्रतिष्ठित स्मारक की प्राचीर से राष्ट्र को पारंपरिक संबोधन देंगे.

लाल किले पहुंचने पर, प्रधानमंत्री का स्वागत रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ और रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने किया. इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का जश्न मनाया जाएगा.