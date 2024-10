समाधान बातचीत से हो...: यूक्रेन युद्ध पर PM मोदी ने पुतिन के सामने फिर दोहराई शांति की बात

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी BRICS समिट में शिरकत करने मंगलवार को रूस पहुंचे हैं. कजान में 16वें ब्रिक्स समिट का आयोजन हो रहा है. कजान में समिट से पहले PM मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात की. इस दौरान दोनों नेता गर्मजोशी से एक-दूसरे से मिले. PM मोदी ने पुतिन से हाथ मिलाया. फिर दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय मसलों पर बातचीत हुई. मीडिया ब्रीफिंग के दौरान PM मोदी ने रूस-यूक्रेन जंग का जिक्र किया. उन्होंने पुतिन के सामने एक बार फिर से शांति की बात दोहराई है.

इस दौरान PM मोदी ने गर्मजोशी भरे मेहमानवाजी के लिए रूस का धन्यवाद जताया. उन्होंने कहा, "कजान शहर के साथ भारत के ऐतिहासिक संबंध हैं. यहां भारत नया वाणिज्य दूतावास खोल रहा है." पीएम मोदी ने कहा, "पिछले कुछ महीनों के दौरान मैं दूसरी बार रूस आया हूं. इस साल जुलाई में मॉस्को में मेरी राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात हुई थी. दोनों देशों के बीच यह गर्मजोशी गहरे संबंधों को दर्शाता है. भारत और रूस के बीच रिश्ते और प्रगाढ़ हुए हैं."

बातचीत से हो रूस-यूक्रेन संकट का हल

PM मोदी ने कहा, "मैं रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे जंग को लेकर राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ लगातार संपर्क में हूं. मैंने पहले भी कहा है कि भारत ये मानता है कि किसी भी संकट या समस्या का समाधान आपसी बातचीत से होना चाहिए. भारत शांति और स्थिरता का पूरा समर्थन करता है. हमारी सभी कोशिश मानवता को प्रमुखता देना है. आने वाले समय में इसके लिए भारत हर संभव सहयोग देने को तैयार है."

