LAC पर शांति और स्थिरता हमारी प्राथमिकता... चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात के बाद बोले PM मोदी

रूस के कजान शहर में 16वें BRICS समिट का बुधवार को दूसरा दिन है. प्रधानमंत्री मोदी (PM Narendra Modi) ने क्लोज प्लेनरी यानी बंद कमरे में हुई मीटिंग के बाद ब्रीफिंग दी. इसके बाद ब्रिक्स समिट से इतर PM मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग (Xi Jinping) की मुलाकात हुई. इस दौरान दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय मसलों को लेकर चर्चा हुई. जिनपिंग से मुलाकात के बाद PM मोदी ने फिर से शांति की बात दोहराई. उन्होंने कहा, "LAC पर शांति-स्थिरता हमारी प्राथमिकता है. मुझे विश्वास है कि हम आगे भी खुले मन से चर्चा करेंगे. हमारी चर्चा कंस्ट्रक्टिव होगी."

कम्युनिकेशन और को-ऑपरेशन जरूरी- जिनपिंग

वहीं, शी जिनपिंग ने कहा, "दोनों पक्षों के लिए ज्यादा कम्युनिकेशन और सहयोग करना, हमारे मतभेदों और असहमतियों को उचित रूप से संभालना और एक-दूसरे की विकास आकांक्षाओं को पूरा करने में सुविधा प्रदान करना महत्वपूर्ण है. दोनों पक्षों के लिए हमारी अंतरराष्ट्रीय ज़िम्मेदारी निभाना, विकासशील देशों की ताकत और एकता को बढ़ावा देने के लिए एक उदाहरण स्थापित करना जरूरी है. हम अंतरराष्ट्रीय संबंधों में बहु-ध्रुवीकरण और लोकतंत्र को बढ़ावा देने में योगदान देना चाहते हैं."

#WATCH | During the bilateral meeting with Chinese President Xi Jinping in Kazan, Russia, Prime Minister Narendra Modi says "I am sure that we will talk with an open mind and our discussion will be constructive."



