सनसनीखेज VIDEO! तेज रफ्तार प्लेन सीधे कार पर लैंड हुआ, हाईवे का ये रोंगटे खड़े करने वाला हादसा

आपने हवा में प्लेन उड़ते देखा होगा और सड़क पर कार को दौड़ते. लेकिन अमेरिका में एक प्लेन सड़क पर चलती हुई एक कार पर ही क्रैश लैंड कर गया. रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो सामने आया है जिसमें दिख रहा है कि एक प्लेन "आसमान से गिरता है" और फ्लोरिडा के सड़क पर चलती एक कार से टकरा जाता है. कार को एक बुजुर्ग महिला चला रही थी, जो घायल हो गई है. न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार प्लेन "फिक्स्ड-विंग मल्टी-इंजन" है और यह फ्लोरिडा में सड़क पर चलती 2023 टोयोटा कैमरी मॉडल की कार से टकरा गया. हादसा शाम करीब 5:45 बजे सोमवार को हुआ था.



यह चौंका देने वाला वीडियो पीछे चल रही एक दूसरी कार के डैशकैम में कैद हुआ है. इसमें दिखता है कि भीड़-भाड़ वाली सड़क पर यह प्लेन गोता लगाते हुए और इमरजेंसी लैंडिंग का प्रयास करते हुए सीधे कार में टकरा जाता है.

जाको राखे साइयां...

न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार अधिकारियों ने कहा है कि कार चला रही 57 वर्षीय महिला ड्राइवर को हादसे के बाद स्थानीय अस्पताल ले जाया गया. कमाल की बात यह है कि उसे केवल मामूली चोटें आई हैं. अधिकारियों ने यह भी बताया कि प्लेन को ऑरलैंडो के 27 साल का पुरुष पायलट चला रहा था. उसे तो इस भयानक दुर्घटना के दौरान कोई चोट नहीं आई है.

दुर्घटना के बाद घटनास्थल से आईं तस्वीरों में कार और विमान का टूटा-फूटा ट्रंक दिखाई दे रहा था, जिससे ऐसा लग रहा था कि विमान का अगला भाग और पहिया फट गया है.

