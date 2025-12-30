ना कोचिंग, ना एक्स्ट्रा क्लास... फर्राटेदार कन्नड़ बोलती है 10 साल की ये बिहार की बच्ची, जीत रही सबका दिल

सोशल मीडिया पर अक्सर ऐसे वीडियो सामने आते हैं, जो दिल को छू जाते हैं. ऐसा ही एक प्यारा और प्रेरणादायक वीडियो इन दिनों इंटरनेट पर वायरल हो रहा है, जिसमें बिहार की रहने वाली 10 साल की बच्ची बेंगलुरु में फर्राटेदार कन्नड़ बोलती नजर आ रही है. बच्ची की आत्मविश्वास से भरी बातचीत ने लोगों का दिल जीत लिया है.

वायरल वीडियो में क्या दिखा?

यह वीडियो इंस्टाग्राम पर बच्ची के पिता अभिषेक दुबे ने शेयर किया है. वीडियो में वह मजाकिया अंदाज में कहते हैं, 'देखिए इस लड़की को, स्कूल में कन्नड़ की टॉपर है, लेकिन जब मैं कहता हूं कुछ बोलो तो कभी नहीं बोलती… कुछ बोलो कन्नड़ में.' इसके बाद बच्ची बेझिझक कन्नड़ में जवाब देती है. जब पिता उससे उस वाक्य का मतलब पूछते हैं, तो वह मुस्कुराते हुए हिंदी में अनुवाद करती है- 'आप बहुत अच्छे हैं. इसके बाद दोनों हंस पड़ते हैं और यही मासूम पल लोगों को बेहद पसंद आ गया.

देखें Video:

सोशल मीडिया पर जमकर तारीफ

वीडियो के कमेंट सेक्शन में बच्ची की जमकर सराहना हो रही है. एक यूजर ने लिखा, 'शाबाश बच्चा, हमे तुम पर गर्व है.' दूसरे ने कहा, 'बहुत बढ़िया बेटा… वेल डन.' वहीं किसी ने लिखा,'यह वीडियो मेरा दिन बना गया.'

क्यों खास है यह वीडियो?

यह वीडियो सिर्फ एक भाषा सीखने की कहानी नहीं है, बल्कि यह दिखाता है कि बच्चे नए माहौल में कितनी आसानी से घुल-मिल जाते हैं.साथ ही यह संदेश भी देता है कि स्थानीय भाषा सीखना सम्मान और अपनापन दोनों बढ़ाता है.

