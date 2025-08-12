विज्ञापन
वर्दी वाला लादेन...पेंटागन के पूर्व अधिकारी ने क्यों पाक के सेना प्रमुख मुनीर की उड़ा दी धज्जियां

पेंटागन के पूर्व अधिकारी ने पाकिस्तान पर परमाणु हथियारों को लेकर अंतरराष्ट्रीय समुदाय को धमकाने का आरोप लगाया.

वर्दी वाला लादेन...पेंटागन के पूर्व अधिकारी ने क्यों पाक के सेना प्रमुख मुनीर की उड़ा दी धज्जियां
  • पेंटागन के पूर्व अधिकारी माइकल रुबिन ने पाकिस्तान के सेना प्रमुख असीम मुनीर को ओसामा बिन लादेन करार दिया है
  • रुबिन ने कहा कि पाकिस्तान की रणनीति में किसी भी प्रकार की रियायत से बदलाव संभव नहीं है
  • रुबिन ने कहा कि गलत शांति समझौता युद्ध को बढ़ाने वाला होगा
वाशिंगटन:

अमेरिका और रूस के बीच होने वाली प्रस्तावित बैठक से पहले, पेंटागन के पूर्व अधिकारी माइकल रुबिन ने पाकिस्तान और उसके सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर पर बेहद तीखा हमला बोला है. रुबिन ने असीम मुनीर को वर्दी पहने ओसामा बिन लादेन करार देते हुए कहा कि पाकिस्तान की सोच और रणनीति से किसी भी तरह के रियायत देने पर भी बदलाव संभव नहीं है. 

माइकल रुबिन ने क्या कहा? 

रुबिन ने डोनाल्ड ट्रंप के दृष्टिकोण पर भी सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि ट्रंप एक व्यापारी हैं और हॉर्स-ट्रेडिंग के आदी हैं, लेकिन यह समझना जरूरी है कि एक गलत शांति समझौता वास्तव में युद्ध को आगे बढ़ा सकता है. ट्रंप की महत्वाकांक्षा नोबेल शांति पुरस्कार जीतने की है, लेकिन उन्हें समझना होगा कि आतंकवाद को केवल शिकायतों के चश्मे से नहीं देखा जा सकता है. 

पाकिस्तान दुनिया को धमका रहा है: रुबिन

पेंटागन के इस पूर्व अधिकारी ने पाकिस्तान पर परमाणु हथियारों को लेकर अंतरराष्ट्रीय समुदाय को धमकाने का आरोप लगाया. उनके मुताबिक जब कोई देश आधी दुनिया को परमाणु हथियारों से धमकाता है, तो यह साफ संकेत है कि उसने एक वैध राज्य होने का अधिकार खो दिया है. 

अमेरिका अपनी नीतियों पर करे गंभीरता से विचार: रुबिन

रुबिन ने यहां तक कहा कि अमेरिका को अब पाकिस्तान को लेकर अपनी नीतियों पर गंभीरता से पुनर्विचार करना चाहिए. उनका मानना है कि भविष्य में अमेरिकी प्रशासन को पाकिस्तान में जाकर उसके परमाणु हथियारों की सुरक्षा अपने हाथ में लेने पर विचार करना होगा, क्योंकि विकल्प इतना खतरनाक है कि उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता. अमेरिका और रूस के बीच प्रस्तावित बातचीत पहले से ही वैश्विक राजनीतिक माहौल में चर्चाओं का केंद्र बनी हुई है. 

