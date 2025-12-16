अंधेरी के पब में उस रात क्या हुआ था? एक्ट्रेस सपना गिल के आरोपों पर क्रिकेटर पृथ्वी शॉ ने कोर्ट में दिया जवाब

इंडियन प्रीमियम लीग (IPL-2026) की अबू धाबी में चल रही नीलामी के बीच क्रिकेटर पृथ्वी शॉ (Prithvi Shaw) ने एक्ट्रेस सपना गिल (Sapna Gill) के लगाए गए आरोपों पर कोर्ट में अपना जवाब दाखिल किया है. मुंबई के डिंडोशी स्थित सत्र न्यायालय में पृथ्वी शॉ ने अपना जवाब दाखिल करते हुए बताया कि 15 फरवरी 2023 की रात अंधेरी में पब के बाहर क्या कुछ हुआ था. उस रात की घटना के बाद पृथ्वी शॉ पर मारपीट और छेड़छाड़ का आरोप लगा था. जिसके बाद क्रिकेट करियर में फेल हो रहे पृथ्वी के सामने कानूनी चुनौती भी सामने आई थी.

पृथ्वी शॉ ने सपना गिल की शिकायत को झूठा बताया

पृथ्वी शॉ और उनके दोस्त आशीष यादव ने सपना गिल द्वारा दाखिल आपराधिक पुनरीक्षण आवेदन पर अदालत में अपना विस्तृत जवाब दाखिल करते हुए इसे पूरी तरह झूठा, दुर्भावनापूर्ण और परेशान करने वाला बताया है. पृथ्वी शॉ ने अदालत से इस याचिका को खारिज करने की मांग की है.

सपना ने सेलिब्रिटी स्टेटस का गलत फायदा उठायाः पृथ्वी

अपने जवाब में पृथ्वी शॉ ने कहा है कि सपना गिल ने उनके सेलिब्रिटी स्टेटस का गलत फायदा उठाते हुए यह मामला सिर्फ बदनाम करने और मानसिक दबाव बनाने के इरादे से दायर किया है. शॉ का दावा है कि यह शिकायत किसी सच्ची घटना पर नहीं, बल्कि निजी फायदे और प्रचार पाने के मकसद से गढ़ी गई है.

पृथ्वी शॉ ने उस रात की घटना के बारे में दी सिलसिलेवार जानकारी

पृथ्वी शॉ और आशीष यादव ने अदालत को पूरी घटना का सिलसिलेवार ब्योरा दिया. उनके मुताबिक, 15 फरवरी 2023 की रात करीब एक बजे वे सांताक्रूज़ के सहारा स्टार होटल स्थित ‘मंसियन क्लब' में डिनर कर रहे थे. इसी दौरान शोभित ठाकुर नाम के एक व्यक्ति ने पृथ्वी शॉ से सेल्फी लेने की मांग की. शुरुआत में शॉ ने एक सेल्फी के लिए हामी भरी, लेकिन आरोप है कि वह व्यक्ति नशे की हालत में था और बार-बार सेल्फी लेने की जिद करने लगा. मना करने पर उसने बदतमीजी शुरू कर दी, जिसके बाद क्लब की सिक्योरिटी ने उसे बाहर निकाल दिया.

पृथ्वी की कार पर बेसबॉल स्टिक से हुआ था हमला

प्रतिवादियों का कहना है कि जब वे डिनर के बाद अपनी बीएमडब्ल्यू कार से निकल रहे थे, तभी उसी व्यक्ति ने बेसबॉल स्टिक से कार की विंडशील्ड पर हमला कर दिया. हालात बिगड़ते देख सुरक्षा कारणों से पृथ्वी शॉ को तुरंत दूसरी गाड़ी में बैठाकर वहां से रवाना किया गया.

50 हजार रुपए मांगे, छेड़छाड़ का केस करने की धमकी

जवाब में यह भी आरोप लगाया गया है कि इसके बाद सपना गिल और उनके कुछ साथी उनका पीछा करते हुए ओशिवारा पुलिस स्टेशन के पास तक पहुंचे. वहां सपना गिल कथित तौर पर गाड़ी से उतरकर गाली-गलौज करने लगीं और धमकी दी कि अगर 50 हजार रुपये नहीं दिए गए तो वह छेड़छाड़ का झूठा केस दर्ज करवा देंगी. आरोप है कि धमकी देने के बाद वह वहां से चली गईं.

पैसे ऐंठने और सुर्खियों में आने के लिए सपना ने ये सब कियाः पृथ्वी

पृथ्वी शॉ और आशीष यादव ने अदालत में कहा कि सपना गिल एक संघर्षरत अभिनेत्री हैं और उन्होंने पैसे ऐंठने और सुर्खियों में आने के लिए यह पूरा मामला बनाया है. उनका यह भी दावा है कि सपना गिल की शिकायत, आशीष यादव द्वारा पहले दर्ज कराई गई FIR का जवाबी हमला है.

प्रतिवादियों के अनुसार, 15 फरवरी 2023 की घटना को लेकर आशीष यादव ने ओशिवारा पुलिस स्टेशन में पहले ही FIR दर्ज कराई थी. इस FIR में IPC की धारा 143, 148, 149, 384, 427, 504 और 506 लगाई गई थीं, जिसके आधार पर सपना गिल और उनके एक दोस्त को गिरफ्तार भी किया गया था.

किसी भी गवाह ने सपना के आरोपों की पुष्टि नहीं की

जमानत पर रिहा होने के बाद सपना गिल ने कथित तौर पर बदले की भावना से पृथ्वी शॉ और उनके दोस्त के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई. पृथ्वी शॉ की ओर से यह भी कहा गया कि मजिस्ट्रेट ने प्रथम दृष्टया मामला न बनने पर सीआरपीसी की धारा 202 के तहत जांच के आदेश दिए थे. इस दौरान पांच चश्मदीद गवाहों के बयान दर्ज किए गए, लेकिन किसी भी गवाह ने सपना गिल के आरोपों की पुष्टि नहीं की.

इसी आधार पर पृथ्वी शॉ और आशीष यादव ने सत्र न्यायालय से मांग की है कि सपना गिल की आपराधिक पुनरीक्षण याचिका को खारिज किया जाए और उस पर क्षतिपूरक लागत भी लगाई जाए.

सपना गिल के वकील ने क्या कुछ कहा

वहीं दूसरी ओर, सपना गिल की तरफ से पेश वकील एडवोकेट अली काशिफ खान देशमुख ने शॉ के जवाब पर सवाल उठाए हैं. उनका कहना है कि अदालत की फटकार के बाद पृथ्वी शॉ ने आखिरकार जवाब दाखिल किया. पिछली सुनवाई में अदालत ने जवाब न देने पर शॉ पर 100 रुपये का जुर्माना लगाया था और अगली तारीख पर जुर्माना बढ़ाने की चेतावनी भी दी थी.

वकील का दावा है कि पृथ्वी शॉ के जवाब में कोई ठोस सबूत या अलिबाई नहीं है, जबकि सपना गिल ने सरकारी अस्पताल का मेडिकल सर्टिफिकेट पेश किया है, जो उनके साथ मारपीट और छेड़छाड़ के आरोपों की पुष्टि करता है. मामले में अगली सुनवाई 31 मार्च को होगी.



