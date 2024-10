इजरायली सेना के हमले में फिलिस्तीनी पत्रकार की मौत, पहले मैसेज भेजकर दी गई थी धमकी

इजरायली सेना (Israeli military) ने रविवार को एक कथित रूप से एक फिलिस्तीनी पत्रकार की हत्या कर दी. कुछ सप्ताह पहले उसे मैसेज भेजे गए थे कि गाजा पट्टी (Gaza Strip) में इजरायली हमलों को फिल्माना बंद कर दे. पत्रकार हसन हमद (Hassan Hamad) 19 साल का था. उसकी मौत तब हुई जब जबालिया शरणार्थी शिविर में उसके घर पर की गोलीबारी हुई. समाचार वेबसाइट 'मिडिल ईस्ट आई' ने इस बारे में एक रिपोर्ट प्रकाशित की है.

इजरायली सेना ने गाजा पर हवाई हमलों के बाद शनिवार को देर रात में उत्तरी गाजा पट्टी में शिविर में टैंक और सैनिक भेजे. यह एक साल पहले गाजा में युद्ध शुरू होने के बाद से जबालिया पर सेना का तीसरा जमीनी हमला था. मारे जाने से कुछ क्षण पहले तक हमद नए इजरायली हमलों पर रिपोर्टिंग कर रहे थे. उनके एक सहकर्मी ने कहा कि हमद देर रात तक हमले के बारे में वीडियो भेज रहे थे.

हमद ने रविवार को सुबह 6 बजे (सुबह 3 बजे GMT) पर अपने आखिरी फोन कॉल के दौरान, कहा, “वे वहां हैं. वे वहां हैं. यह खत्म हो गया है.”

अपनी हत्या से कुछ महीने पहले हमद ने अपने साथी के साथ एक इजरायली नंबर से मिले धमकी भरे व्हाट्सऐप मैसेज का स्क्रीनशॉट साझा किया था. इस मैसेज में लिखा था: “सुनो... अगर तुम इजरायल के बारे में झूठ फैलाते रहे तो हम अगली बार तुम्हारे पास आएंगे और तुम्हारे परिवार को... यह तुम्हारे लिए आखिरी चेतावनी है.”

हमद के सहकर्मियों के अनुसार, यह एक मात्र ऐसा मौका नहीं था जब हमद को उनके काम के कारण धमकियां मिली हों, उन्हें एक इजरायली अधिकारी से फोन कॉल और सीधे टेक्स्ट मैसेज भी मिले थे, जिसमें उन्हें फिल्म बनाना बंद करने का आदेश दिया गया था.

Listen, If you continue spreading lies about Israel, we'll come for you next and turn your family into [...] This is your last warning".. Journalist Hassan Hamad received this message on WhatsApp, along with several calls from an Israeli officer ordering him to stop filming in… pic.twitter.com/q6SAzMj5xc