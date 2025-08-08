विज्ञापन
और टैरिफ पर ट्रंप को पहला जवाब! भारत ने अमेरिकी हथियार और विमान की खरीद पर लगाए ब्रेक- रिपोर्ट्स

ट्रंप के 50 प्रतिशत टैरिफ के बाद भारत की ओर से भी अंसतोष का ठोस संकेत देखने को मिल रहा है. समाचार एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक- केंद्र ने नए अमेरिकी हथियार और विमान खरीदने की अपनी योजना को स्थगित कर दिया है.

और टैरिफ पर ट्रंप को पहला जवाब! भारत ने अमेरिकी हथियार और विमान की खरीद पर लगाए ब्रेक- रिपोर्ट्स
नई दिल्‍ली :

अमेरिकी राष्‍ट्रपति डोनाल्‍ड ट्रंप के 50 प्रतिशत टैरिफ लगाए जाने के बाद भारत में असंतोष देखने को मिल रहा है. केंद्र सरकार ने नए अमेरिकी हथियार और विमान खरीदने की अपनी योजना को स्थगित कर दिया है. इस मामले से परिचित तीन भारतीय अधिकारियों ने यह जानकारी दी है. समाचार एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा निर्यात पर लगाए गए टैरिफ के दशकों के सबसे निचले स्तर पर पहुंच जाने के बाद भारत की ओर से असंतोष का यह पहला ठोस संकेत है. 

डोनाल्‍ड ट्रंप ने 6 अगस्त को भारत द्वारा रूसी तेल की खरीद को लेकर नाराजगी जताई थी और भारतीय वस्तुओं पर 25 प्रतिशत का अतिरिक्त टैरिफ लगाया था. उन्होंने कहा कि इसका मतलब है कि भारत यूक्रेन पर रूस के आक्रमण को वित्तपोषित कर रहा है. इससे भारतीय निर्यात पर कुल टैरिफ 50 प्रतिशत हो गया. यह किसी भी अमेरिकी व्यापारिक साझेदार के लिए सबसे ज्‍यादा है.  

हालांकि अमेरिकी राष्‍ट्रपति का टैरिफ को लेकर तेजी से अपना रुख बदलने का इतिहास रहा है. भारत ने कहा है कि वह वाशिंगटन के साथ बातचीत में सक्रिय रूप से शामिल है. एक सूत्र ने कहा कि भारत के टैरिफ और द्विपक्षीय संबंधों की दिशा स्पष्ट होने के बाद रक्षा खरीद आगे बढ़ सकती है, लेकिन "उम्मीद के मुताबिक जल्दी नहीं."

एक अन्य अधिकारी ने कहा कि खरीदारी रोकने के लिए कोई लिखित निर्देश नहीं दिए गए हैं, जिससे संकेत मिलता है कि दिल्ली के पास तुरंत अपना रुख बदलने का विकल्प है. हालांकि "कम से कम अभी तक कोई प्रगति नहीं हुई है."
 

