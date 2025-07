लाइव रिपोर्टिंग करते हुए बाढ़ में बह गया पत्रकार, कैमरे में कैद हुआ डरावना मंजर

Pakistani reporter swept away flood: कभी-कभी पत्रकारिता महज खबर देने तक सीमित नहीं होती, वह खुद एक खबर बन जाती है. पाकिस्तान के रावलपिंडी से ऐसा ही एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया है, जिसमें एक रिपोर्टर चहान डैम के पास बाढ़ की कवरेज करते हुए पानी में बह गया. वीडियो में देखा जा सकता है कि रिपोर्टर कमर तक पानी में खड़ा है, लेकिन कुछ ही पलों में पानी गर्दन तक पहुंच जाता है. तेज़ बहाव में लड़खड़ाता हुआ वो रिपोर्टर जैसे-तैसे माइक पकड़े हुए है, लेकिन अचानक उसका सिर और हाथ गायब हो जाते हैं और वो पानी की धारा में बह जाता है.

बाढ़ की रिपोर्टिंग बना पत्रकार के लिए जानलेवा (Chahan Dam flood live report)

यह पूरा दृश्य लाइव कैमरे पर रिकॉर्ड हुआ और जैसे ही Al Arabiya English ने इस वीडियो को X (पहले ट्विटर) पर शेयर किया, सोशल मीडिया पर तहलका मच गया. कई यूज़र्स ने इस रिपोर्टर की बहादुरी को सलाम किया. किसी ने लिखा, पहले लगा AI जनरेटेड है, फिर सोचा... ये तो पाकिस्तान है. दूसरे ने कहा, ये हैं असली जर्नलिस्ट, जो खुद कहानी का हिस्सा बन जाते हैं. एक यूज़र ने कहा, ये है पत्रकारिता का असली रूप. बाकी लोग ध्यान दें. वहीं किसी ने तो यहां तक कह दिया, इसे तो अवॉर्ड मिलना चाहिए.

यहां देखें वीडियो

A Pakistani reporter is swept away by strong currents during a live broadcast while covering the floods in neck-deep water.#Pakistan #Floods pic.twitter.com/0raCbYaoer