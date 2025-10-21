भारत की दिवाली से पाकिस्तान धुआं-धुआं? लाहौर में चलाना पड़ रहा स्मॉग गन, जानिए AQI कहां पहुंचा

क्या भारत में दिवाली पर चलाए गए पटाखों ने पाकिस्तान को भी धुआं-धुआं कर दिया है? कम से कम पाकिस्तान की तरफ से तो यही दावा किया जा रहा है. पाकिस्तान के अखबार डॉन की एक रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान वाले पंजाब की सरकार ने सोमवार को कहा कि दिवाली के बाद स्थानीय स्तर पर निकलते प्रदूषक और भारत से कम गति वाली हवाओं द्वारा लाए गए प्रदूषकों के मिलने के कारण लाहौर और प्रांत के अन्य हिस्सों में स्मॉग बढ़ने वाला है.

रिपोर्ट के अनुसार वायु गुणवत्ता की निगरानी करने वाले प्लेटफॉर्म IQAir के अनुसार, पाकिस्तान के पंजाब की राजधानी लाहौर वायु गुणवत्ता के मामले में दुनिया का तीसरा सबसे प्रदूषित शहर है जबकि कराची दूसरा सबसे प्रदूषित शहर. और इसके लिए वह भारत की आतिशबाजी को दोष नहीं दे सकता. दिवाली की रात 8 बजे के आसपास, लाहौर का वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी AQI 182 था जो 'बहुत अस्वास्थ्यकर' है. हालांकि अगर भारत की बात करें तो दिल्‍ली में कई जगह एयर क्‍वालिटी इंडेक्‍स (AQI) लेवल 500 के पार पहुंच गया है.

पाकिस्तान के पंजाब के पर्यावरण संरक्षण विभाग ने कहा कि नई दिल्ली और भारत के अन्य हिस्सों से 4-7 किमी/घंटा की रफ्तार से चलने वाली हवाएं लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद, साहीवाल, मुल्तान, बहावलपुर और रहीम यार खान की ओर बढ़ रही हैं. इसी तरह, दिवाली के दौरान आतिशबाजी के कारण भारत से आने वाले प्रदूषक तत्वों के कारण पाकिस्तान के दक्षिणी जिले मुल्तान, बहावलपुर और बहावलनगर के भी प्रभावित होने का दावा किया गया है.

लाहौर में पानी का झिड़काव

स्मॉग से निपटने के लिए, पाकिस्तान के पंजाब की सरकार ने रविवार रात से पानी छिड़काव अभियान शुरू किया था और सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों में एंटी-स्मॉग का इस्तेमाल किया जा रहा था.

रिपोर्ट के अनुसार लाहौर में, एंटी-स्मॉग गन को करीम ब्लॉक, अल्लामा इकबाल टाउन, मुल्तान रोड, रवि ब्रिज, शाहदरा फ्लाईओवर, जीटी रोड, थोकर नियाज़ बेग और अपर मॉल सहित पूरे शहर में तैनात किया गया था. दावा किया गया कि स्थानीय प्रदूषकों के अलावा, भारत से आने वाली हवाएं भी सप्ताह भर में स्थिति को खराब करने में भूमिका निभा सकती हैं.

