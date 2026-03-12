विज्ञापन
तेल संकट से कराह रहे पाकिस्तान को बलूचों ने दी बड़ी चोट, कराची तक गैस ले जाने वाली पाइपलाइन उड़ा दी

Middle East war and Oil Crisis: बलूच रिपब्लिकन गार्ड्स ने हमले की जिम्मेदारी ली है. इसके प्रवक्ता ने कहा कि ग्रुप के लड़ाकों ने 11 मार्च की शाम को पाकिस्तान के सिंध प्रांत के काशमोर इलाके के पास 36-इंच डायमीटर वाली गैस पाइपलाइन पर विस्फोटकों का इस्तेमाल किया.

Middle East war and Oil Crisis: बलूच विद्रोहियों ने पाकिस्तान में गैस पाइपलाइन को उड़ाया
  • बलूचिस्तान के सुई गैस फील्ड से कराची तक ले जाने वाली गैस पाइपलाइन में विस्फोट किया गया, जिससे गंभीर नुकसान हुआ
  • बलूच रिपब्लिकन गार्ड्स ने जिम्मेदारी ली और पाकिस्तान सरकार द्वारा प्राकृतिक संसाधनों के दुरुपयोग का विरोध किया
  • बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट ने टंप इलाके में पाकिस्तानी फोर्स के खिलाफ कई हमले कर मिलिट्री के 15 जवानों को मारा
Middle East war and Oil Crisis: ईंधन की बढ़ती कीमतों के बीच पाकिस्तान की एक प्रमुख गैस पाइपलाइन को नुकसान पहुंचाया गया है. बलूचिस्तान के सुई गैस फील्ड से कराची तक फ्यूल ले जाने वाली एक बड़ी गैस पाइपलाइन में तोड़फोड़ की गई है. स्थानीय मीडिया ने बताया कि बलूच रिपब्लिकन गार्ड्स (बीआरजी) ने इसकी जिम्मेदारी ली है. एक बयान में, बीआरजी प्रवक्ता दोस्तैन बलूच ने कहा कि ग्रुप के लड़ाकों ने बुधवार (11 मार्च) शाम को पाकिस्तान के सिंध प्रांत के काशमोर इलाके के पास 36-इंच डायमीटर वाली गैस पाइपलाइन पर विस्फोटकों का इस्तेमाल किया.

प्रवक्ता के मुताबिक, इस धमाके से सुई से कराची तक नेचुरल गैस ले जाने वाली पाइपलाइन को बहुत नुकसान पहुंचा. द बलूचिस्तान पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक, बीआरजी ने बलूचिस्तान के प्राकृतिक संसाधनों के इस्तेमाल का विरोध करते हुए, चेतावनी दी कि वह ऐसी गतिविधियों को टारगेट करना जारी रखेगा.

एक अलग घटना में, बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट (बीएलएफ) ने बलूचिस्तान के टंप इलाके में पाकिस्तानी फोर्स के खिलाफ कई हमले किए, जिसमें मिलिट्री के 15 जवान मारे गए.

मीडिया को जारी एक बयान में, बीएलएफ प्रवक्ता मेजर ग्वाहरम बलूच ने कहा कि ग्रुप के लड़ाकों ने 8 मार्च को टंप के पास अप्सी खान इलाके में एक हमला किया. बयान के मुताबिक, बीएलएफ की कई यूनिट्स ने अप्सी खान और शापचर जंक्शन पर मौजूद एक पाकिस्तानी मिलिट्री चेकपॉइंट के दो हिस्सों को घेर लिया और मोर्टार, स्नाइपर राइफल, रॉकेट, लाइट मशीन गन और ग्रेनेड लॉन्चर के जरिए हमला किया.

यह भी पढ़ें: पाकिस्तान में 2 हफ्ते स्कूल बंद, 25% कटेगी सैलरी... मिडिल ईस्ट की जंग ने निकाला शहबाज सरकार का 'तेल'

ग्रुप ने दावा किया कि शुरुआती हमला लगभग एक घंटे तक चला, जिसमें छह पाकिस्तानी सैनिक मारे गए और कई घायल हो गए, जबकि पोस्ट को काफी नुकसान हुआ. द बलूचिस्तान पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक, बीएलएफ ने कहा कि ऑपरेशन अप्सी खान और शापचर के बीच मौजूद तीन और मिलिट्री चेकपॉइंट पर जारी रहा, जिसमें पांच और सैनिक मारे गए और कई अन्य घायल हो गए.

प्रवक्ता ने आरोप लगाया कि हमलावरों की पोजीशन को ट्रैक करने के लिए पाकिस्तानी सेना ने एक क्वाडकॉप्टर ड्रोन तैनात किया था. इस ड्रोन को ऑपरेशन के दौरान बीएलएफ के लड़ाकों ने मार गिराया. ग्रुप ने दावा किया कि जब एक पाकिस्तानी मिलिट्री यूनिट अब्दुई और शापचर के बीच शवों को निकालने और घायल लोगों को निकालने के लिए आगे बढ़ी, तो बीएलएफ लड़ाकों ने एक इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस (आईईडी) धमाका किया, जिससे एक गाड़ी तबाह हो गई और चार और सैनिक मारे गए.

ग्रुप ने कहा कि 9 मार्च को, उसके लड़ाकों ने तुर्बत के पास जोसाक बुलेदा क्रॉस इलाके में दो गैस टैंकर गाड़ियों के टायर पंक्चर करने के बाद उनमें आग लगा दी थी. आरोप है कि ये टैंकर पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में इंडस्ट्रीज के लिए गैस सप्लाई ले जा रहे थे.

यह भी पढ़ें: ईरान में नहीं गिरेगी इस्लामिक सरकार! अमेरिका को जंग में झोंककर ट्रंप को क्या मिला?

(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
