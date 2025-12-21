विज्ञापन
विशेष लिंक

पाकिस्तान सरकार ने खैबर-पख्तूनख्वा प्रांत को बकाया राशि देने से इनकार किया

पाकिस्तान के वित्त मंत्रालय ने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा सरकार का कोई बकाया नहीं है और पुष्टि की है कि एनएफसी की नवीनतम किश्त के रूप में 46.5 अरब पाकिस्तानी रुपये जारी किए गए थे.

Read Time: 3 mins
Share
पाकिस्तान सरकार ने खैबर-पख्तूनख्वा प्रांत को बकाया राशि देने से इनकार किया
  • पाकिस्तान सरकार ने पिछले पंद्रह वर्षों में खैबर-पख्तूनख्वा प्रांत को 7.8 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपये दिए हैं
  • खैबर-पख्तूनख्वा सरकार पर कोई बकाया राशि नहीं है और NFC किश्त के रूप में 46.5 अरब रुपये जारी किए गए हैं
  • प्रांत ने 2018 के विलय के बाद केंद्र सरकार से 850 अरब से 1.3 ट्रिलियन रुपये बकाया का दावा किया था
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

राष्ट्रीय वित्त आयोग (एनएफसी) के पुरस्कार को लेकर तेज होती राजनीतिक बहस के बीच, पाकिस्तान की संघीय सरकार ने शनिवार को खैबर-पख्तूनख्वा प्रांत (केपी) को बकाया राशि देने के दावों को खारिज करते हुए कहा कि उसने पिछले 15 वर्षों में प्रांत को 7.8 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपये हस्तांतरित किए हैं, जिसमें एनएफसी के हिस्से से 1.4 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपये से अधिक की राशि शामिल है. एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने यह रिपोर्ट दी है.

पाकिस्तानी वित्त मंत्रालय ने क्या कहा

पाकिस्तान के वित्त मंत्रालय ने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा सरकार का कोई बकाया नहीं है और पुष्टि की है कि एनएफसी की नवीनतम किश्त के रूप में 46.5 अरब पाकिस्तानी रुपये जारी किए गए थे. मंत्रालय ने एक बयान में कहा, "संघीय सरकार प्रांतीय एनएफसी का हिस्सा पखवाड़े के आधार पर जारी करती है, और इस संबंध में कोई बकाया नहीं है." यह बयान खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री सोहेल अफरीदी द्वारा कथित लंबित भुगतानों के तत्काल भुगतान की मांग के एक दिन बाद आया है.

क्या है विवाद

द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार, खैबर पख्तूनख्वा ने दावा किया है कि 2018 के विलय के बाद जनसंख्या में चार प्रतिशत की वृद्धि के कारण केंद्र सरकार पर 850 अरब पाकिस्तानी रुपये से 1.3 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपये का बकाया है.

सफाई में ये भी कहा

द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार, 7वें एनएफसी पुरस्कार के तहत, विभाज्य पूल में प्रांतीय हिस्से का 14.62 प्रतिशत और आतंकवाद के खिलाफ युद्ध में प्रांत की भूमिका को मान्यता देते हुए अविभाजित पूल का अतिरिक्त एक प्रतिशत खैबर पख्तूनख्वा के हिस्से के रूप में निर्धारित किया गया था. बाद के पुरस्कारों पर आम सहमति न बन पाने के कारण, 7वें एनएफसी ढांचे को लागू किया जाना जारी है. मंत्रालय ने कहा कि एनएफसी हस्तांतरण के अलावा, खैबर पख्तूनख्वा को अतिरिक्त संघीय सहायता के रूप में 1.4 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपये से अधिक - कुल हस्तांतरण का लगभग 18 प्रतिशत - प्रदान किया गया है. पूर्व संघीय प्रशासित जनजातीय क्षेत्रों (FATA) के विलय के बाद, संघीय सरकार ने नवगठित जिलों के लिए अपने एनएफसी हिस्से से व्यय का वित्तपोषण भी किया है, और द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार, 2019 से अब तक 704 बिलियन पाकिस्तानी रुपये हस्तांतरित किए हैं.
 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Pakistan, Khyber-Pakhtunkhwa, Khyber-Pakhtunkhwa Dues
Get App for Better Experience
Install Now