'क्या वह नशे में है'... इस पाकिस्तानी एंकर ने बीच शो ऐसा क्या कहा कि वीडियो हुआ सुपर वायरल- देखिए

Pakistan Anchor Viral Video: पाकिस्तानी मीडिया के वीडियो जितने खबरों के लिए नहीं उससे कहीं अधिक कॉमेडी के लिए सोशल मीडिया पर वायरल होते रहते हैं. खासकर जब से पाकिस्तान के आतंकवादी ढांचे पर चोट करते हुए भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया है, वहां के आर्मी जनरलों के साथ-साथ मीडिया भी अलग दुनिया में जी रही है. एक बार फिर एक ऐसा ही वीडियो वायरल हुआ है जिसमें पाकिस्तान की एक टीवी एंकर अपनी खबर पढ़ने-बताने के अंदाज की वजह से ट्रोल हो रही है. लोग इसे खूब शेयर कर रहे हैं. अब उस एंकर ने ऐसे कौन से लहजे में खबर पढ़ ली कि लोग मजाक उड़ाने के साथ-साथ सवाल भी उठा रहे हैं, यह जानने के लिए आपको खुद वीडियो देखना होगा.

एंकर ने अपने शो में बताया कि पाकिस्‍तान की अर्थव्‍यवस्‍था 411 बिलियन डॉलर के पार पहुंच गई है और दुनिया में वह 40वीं सबसे बड़ी इकनॉमी बन गया है. उससे एक कदम आगे जाकर एंकर ने कहा कि पाकिस्‍तान की अर्थव्‍यवस्‍था में असंगठित क्षेत्र (अनडॉक्‍यूमेंटेड यानी जिसका हिसाब नहीं रख जाता) का हिस्सा संगठित क्षेत्र से ज्यादा है. उसे भी जोड़ दिया जाए तो पाकिस्‍तान की अर्थव्‍यवस्‍था एक ट्रिलियन डॉलर के पार पहुंच जाएगी. साथ ही एंकर ने लोगों से पाकिस्तान की तरक्‍की के लिए टैक्‍स भरने की अपील भी की.

One, what she is saying.

Two, her manner of speaking.

What is wrong with these people?

Video: @RohitInExile pic.twitter.com/UNVcB6DCsL