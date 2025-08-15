विज्ञापन
विशेष लिंक

पाकिस्तान में बाढ़ और भूस्खलन ने मचाई तबाही, 24 लोगों की मौत, कई लापता

मूसलाधार बारिश के कारण खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के लोअर दीर, बाजौर और एबटाबाद समेत कई जिलों में अचानक आई बाढ़ व भूस्खलन में कम से कम 16 लोगों की मौत हो गई और आठ अन्य घायल हो गए.

Read Time: 2 mins
Share
पाकिस्तान में बाढ़ और भूस्खलन ने मचाई तबाही, 24 लोगों की मौत, कई लापता
  • पाकिस्तान के कई जिलों में मूसलाधार बारिश से बाढ़ और भूस्खलन से तबाही
  • लोअर दीर के सोरी पाओ इलाके में मकान की छत गिरने से 5 लोगों की मौत और चार अन्य घायल
  • पंजकोरा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है जिससे भीषण बाढ़ का खतरा बना हुआ है
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
पेशावर/इस्लामाबाद:

पाकिस्तान के कई हिस्सों में भारी बारिश के कारण कम से कम 24 लोगों की मौत हो गई और कई लोग लापता हो गए. अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी. बचाव अधिकारियों ने बताया कि बृहस्पतिवार रात हुई मूसलाधार बारिश के कारण खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के लोअर दीर, बाजौर और एबटाबाद समेत कई जिलों में अचानक आई बाढ़ व भूस्खलन में कम से कम 16 लोगों की मौत हो गई और आठ अन्य घायल हो गए.

छत गिरने से 5 की मौत, उफान पर पंजकोरा नदी

लोअर दीर के मैदानी इलाके सोरी पाओ में एक मकान की छत गिरने से पांच लोगों की मौत हो गई और महिलाओं व बच्चों समेत चार अन्य घायल हो गए. बचावकर्मियों ने मलबे से सात लोगों को निकाला, जिनमें से पांच को मृत घोषित कर दिया गया. अधिकारियों ने बताया कि लगातार बारिश के कारण पंजकोरा नदी का जलस्तर खतरनाक रूप से बढ़ गया है. बाजौर जिले में, जबरारी और सालारजई इलाकों में अचानक आई बाढ़ और भूस्खलन से व्यापक तबाही हुई.

जबरारी गांव में बादल फटने से भीषण बाढ़

स्थानीय सूत्रों के अनुसार, अब तक नौ शव और चार घायल व्यक्ति बरामद किए गए हैं, जबकि कम से कम 17 अन्य लापता बताए जा रहे हैं. जबरारी गांव में बादल फटने से भीषण बाढ़ आ गई, जिससे कई लोग घायल हो गए. बचाव दल तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे, पांच शव बरामद किए और घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद स्थानीय अस्पताल पहुंचाया. बाजौर के जिला आपातकालीन अधिकारी अमजद खान बचाव कार्यों की निगरानी कर रहे हैं. उपायुक्त शाहिद अली ने पुष्टि की है कि सालारजई की घटना में नौ लोग मारे गए हैं और दो गंभीर रूप से घायल व्यक्तियों को खार अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया है.

(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Pakistan Flood, Pakistan Landslide, Pakistan Flood Death Toll
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com