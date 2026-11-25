पाकिस्तान के अंतरिक्ष यात्री जीशान अली के चीन के तियांगोंग स्पेस स्टेशन पहुंचने के साथ ही पाकिस्तान का स्पेस प्रोग्राम फिर चर्चा में आ गया है. दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान ने स्पेस सेक्टर में शुरुआत भारत से पहले की थी. उसने भारत से पहले अपनी सरकारी स्पेस एजेंसी बनाई और भारत से पहले रॉकेट लॉन्च भी किया था. लेकिन समय के साथ दोनों देशों की अंतरिक्ष यात्रा बिल्कुल अलग दिशा में चली गई.

अंतरिक्ष युग में पाकिस्तान ने पहले की थी शुरुआत

बहुत कम लोग जानते हैं कि पाकिस्तान ने भारत से पहले ही अंतरिक्ष युग में कदम रख दिया था. भारत के चांद पर उतरने, मंगल मिशन और एक बड़ी अंतरिक्ष शक्ति के रूप में पहचान बनाने से बहुत पहले, ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान दक्षिण एशिया में अंतरिक्ष विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में अग्रणी बनेगा.

पाकिस्तान ने 1961 में स्पेस एंड अपर एटमॉस्फियर रिसर्च कमीशन (SUPARCO) की स्थापना की थी. उस समय दुनिया अंतरिक्ष युग की शुरुआत का जश्न मना रही थी और कई देश इस क्षेत्र में कदम रख रहे थे. इसके मुकाबले सुपार्को के करीब आठ साल बाद भारत की स्पेस एजेंसी ISRO की स्थापना 1969 में हुई.

इसरो से पहले लॉन्च किया रॉकेट

पाकिस्तान ने अपनी शुरुआती बढ़त 7 जुलाई 1962 को और मजबूत की, जब उसने कराची के पास सोनमियानी लॉन्च रेंज से रेहबर-1 साउंडिंग रॉकेट लॉन्च किया. यह एशिया के शुरुआती वैज्ञानिक रॉकेट अभियानों में से एक था. वहीं भारत ने अपना पहला साउंडिंग रॉकेट 21 नवंबर 1963 को केरल के थुम्बा से लॉन्च किया था.

शुरुआत में दोनों देशों के लक्ष्य काफी हद तक समान थे. दोनों वैज्ञानिक रिसर्च कर रहे थे, तकनीकी क्षमता विकसित कर रहे थे और अंतरिक्ष वैज्ञानिकों की नई पीढ़ी तैयार कर रहे थे. लेकिन आने वाले दशकों में दोनों देशों के बीच अंतर बढ़ता चला गया.

भारत ने सैटेलाइट रेस में पछाड़ा

भारत ने अंतरिक्ष कार्यक्रम को दीर्घकालिक राष्ट्रीय निवेश के रूप में देखा. 1975 में आर्यभट्ट सैटेलाइट के लॉन्च के साथ भारत ने सैटेलाइट युग में प्रवेश किया. इसके बाद कम्युनिकेशन, मौसम, नेविगेशन, रक्षा और वैज्ञानिक शोध से जुड़े अनेक प्रोग्राम शुरू हुए. दूसरी ओर पाकिस्तान का पहला सैटेलाइट बद्र-1 काफी बाद में आया और उसके बाद वैसा तकनीकी विस्तार नहीं हो सका जैसा भारत में देखने को मिला.

आज भारत अंतरिक्ष क्षेत्र की प्रमुख वैश्विक शक्तियों में गिना जाता है. भारत चांद पर सफलतापूर्वक उतर चुका है, मंगल मिशन पूरा कर चुका है, सूर्य मिशन भी कर रहा है और पहला मानव मिशन गगनयान पर काम कर रहा है. इसके अलावा भारत का लॉन्च व्हीकल प्रोग्राम भी पूरी तरह विकसित हो चुका है.

इसरो ने SLV-3, ASLV, PSLV, GSLV और LVM3 जैसे रॉकेट विकसित किए. खासतौर पर PSLV ने विश्वसनीयता के मामले में वैश्विक पहचान बनाई और एक ही मिशन में 104 सैटेलाइच लॉन्च करने का रिकॉर्ड भी बनाया. भारत अब अपने और अन्य देशों के उपग्रहों को नियमित रूप से अंतरिक्ष में भेजता है.

इसके विपरीत पाकिस्तान आज भी अपने ज्यादातर बड़े अंतरिक्ष अभियानों के लिए विदेशी सहयोग पर निर्भर है. पाकिस्तान ने अब तक लगभग 16 सैटेलाइट लॉन्च किए हैं, जिनमें से कई चीन की मदद से लॉन्च किए गए हैं. पाकिस्तान अपनी स्वतंत्र ऑर्बिटल लॉन्च क्षमता विकसित नहीं कर सका, जिसके कारण उसे सैटेलाइट लॉन्चिंग के लिए दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता है.

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