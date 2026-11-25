कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के सह-संयोजक सौरव दास को यूके जाने से रोके जाने का मामला अब दिल्ली हाईकोर्ट पहुंच गया है. दास ने अदालत में याचिका दायर कर आरोप लगाया है कि उन्हें ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के एक कार्यक्रम में भाग लेने के लिए लंदन जाना था, लेकिन दिल्ली एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन अधिकारियों ने उन्हें यात्रा करने से रोक दिया. उनका कहना है कि न तो उन्हें किसी प्रतिबंधात्मक आदेश की जानकारी दी गई और न ही कोई औपचारिक दस्तावेज दिखाया गया. मामले की सुनवाई अब गुरुवार को होगी.

हाईकोर्ट में तत्काल सुनवाई की मांग, एयरपोर्ट पर रोके जाने का दावा

सौरव दास की ओर से उनके वकील ने बुधवार को दिल्ली हाईकोर्ट के समक्ष मामले का उल्लेख करते हुए तत्काल सुनवाई की मांग की. कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ से कहा गया कि दास को यूनाइटेड किंगडम जाना है और यदि मामले पर शीघ्र सुनवाई हो जाए तो वह 27 नवंबर तक अपने कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं. दास के वकील ने अदालत को बताया कि उनके मुवक्किल को दिल्ली एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन काउंटर पर रोक दिया गया था. उन्होंने कहा कि दास को कोई आदेश नहीं दिखाया गया और न ही यह बताया गया कि उनके खिलाफ कोई लुकआउट सर्कुलर (LOC) या यात्रा प्रतिबंध लागू है. इसी आधार पर अदालत में नई याचिका दाखिल की गई है.

लंदन में कॉकरोच मूवमेंट पर थी पैनल चर्चा, सरकार पर साधा निशाना

सौरव दास का कहना है कि उन्हें ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के छात्र संघ की ओर से एक पैनल चर्चा में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया था. उनके अनुसार, यूनाइटेड किंगडम में ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स (LSE) और एडिनबर्ग जैसे संस्थानों में 'कॉकरोच मूवमेंट' विषय पर व्याख्यान देने के लिए भी आमंत्रण मिला था. सोमवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर किए गए पोस्ट में दास ने केंद्र सरकार की आलोचना करते हुए आरोप लगाया कि उन्हें लंदन जाने वाली उड़ान में सवार होने से रोक दिया गया. दास ने कहा कि भारतीय छात्रों ने इन कार्यक्रमों के आयोजन के लिए काफी मेहनत की थी, लेकिन उन्हें यात्रा की अनुमति नहीं दी गई.

पासपोर्ट फ्लैग होने का दावा, अब गुरुवार को होगी सुनवाई

दास के अनुसार, इमिग्रेशन जांच के दौरान उन्हें पता चला कि उनका पासपोर्ट 'फ्लैग' किया गया है. उन्होंने सवाल उठाया कि सरकार एक शिक्षित युवा को शैक्षणिक संस्थानों में जाकर बौद्धिक चर्चा करने से क्यों रोकना चाहती है. हाईकोर्ट ने मामले को गुरुवार के लिए सूचीबद्ध किया है. अब अदालत के समक्ष यह सवाल रहेगा कि सौरव दास को किस आधार पर विदेश यात्रा से रोका गया और क्या इसके लिए कोई वैधानिक आदेश मौजूद था.

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