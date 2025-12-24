बॉलीवुड में एक्टिंग कर चुकीं PAK एक्ट्रेस सबा कमर नए विवाद में घिरीं, लाहौर कोर्ट ने पुलिस से मांगी रिपोर्ट

बॉलीवुड फिल्म ‘हिंदी मीडियम' में अभिनय कर चुकीं पाकिस्तानी एक्ट्रेस सबा कमर नए विवाद में फंस गई हैं. उनके खिलाफ पुलिस की वर्दी पहनकर वीडियो बनाने के मामले में केस दर्ज करने की मांग की गई है. लाहौर की अदालत ने याचिका पर पुलिस से रिपोर्ट मांगी है.

पुलिस की वर्दी पहनकर बनाया वीडियो

याचिका दाखिल करने वाले वसीम जवार ने याचिका में आरोप लगाया है कि सबा कमर ने पुलिस अधीक्षक (SP) की वर्दी पहनकर वीडियो बनाया, जो कानून का उल्लंघन है. जवार के वकील ने लाहौर की सेशन कोर्ट में कहा कि बिना अनुमति पुलिस की वर्दी पहनना गैरकानूनी है. इस हरकत ने पंजाब पुलिस की छवि और मनोबल को नुकसान पहुंचाया है

FIR के लिए कोर्ट में याचिका दाखिल

वकील ने अदालत से अनुरोध किया कि पुलिस को सबा कमर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने और मामला दर्ज करने का निर्देश दिया जाए. दलीलें सुनने के बाद जज ने पुलिस को एक हफ्ते के अंदर रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया.

मस्जिद में डांस वीडियो पर भी हुआ था विवाद

यह पहली बार नहीं है, जब सबा कमर कानूनी विवादों में घिरी हैं. कुछ साल पहले लाहौर की ऐतिहासिक मस्जिद वजीर खान में डांस वीडियो शूट करने को लेकर उनके खिलाफ बेअदबी का मामला दर्ज हुआ था. हालांकि उस मामले में सेशन कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया था. मस्जिद विवाद के दौरान सबा कमर की सोशल मीडिया पर कड़ी आलोचना हुई थी. जान से मारने की धमकियां भी मिली थीं. इसके बाद उन्होंने सार्वजनिक रूप से माफी मांगी थी.

‘हिंदी मीडियम' में किया था काम

41 साल की सबा कमर पाकिस्तान की चर्चित एक्ट्रेस हैं. उन्होंने बॉलीवुड फिल्म ‘हिंदी मीडियम' में इरफान खान के साथ काम किया था, जिसे काफी सराहना मिली. इसके अलावा उन्होंने सोशल मीडिया सेंसेशन कंदील बलोच की बायोग्राफी पर आधारित एक टीवी ड्रामा में भी अभिनय किया था. कंदील बलोच की 2016 में उनके भाई ने परिवार की इज्जत की खातिर हत्या कर दी थी.