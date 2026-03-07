नए शादी- शुदा जोड़ों का तलाक करा देती है यह खूबसूरत मकान मालकिन, इंग्लिश मीडियम एक्ट्रेस सबा कमर का शो पाकिस्तान- इंडिया में मचा रहा है धूम

बॉलीवुड फिल्म हिंदी मीडियम में इरफान खान के साथ नजर आईं पाकिस्तानी एक्ट्रेस सबा कमर इन दिनों अपने पाकिस्तानी टीवी शो को लेकर चर्चा में हैं. उनका शो मुअम्मा पाकिस्तान में तो काफी पॉपुलर है ही, भारत में भी इसे खूब पसंद किया जा रहा है. मिस्ट्री-थ्रिलर ड्रामा मुअम्मा को भारत में अच्छी-खासी व्यूअरशिप मिली है. रिपोर्ट्स के मुताबिक इसके पहले 16 एपिसोड में ही भारतीय दर्शकों ने इसे 21 मिलियन से ज्यादा बार देखा है. आइए इस शो के बारे में और सबा कमर के बारे में जानते हैं.

इंडिया में मिले इतने व्यूज

मिस्ट्री-थ्रिलर ड्रामा मुअम्मा को भारत में काफी पसंद किया जा रहा है. HUM TV पर आने वाला यह शो अपने सस्पेंस से भरे प्लॉट के लिए बहुत पॉपुलर है और इसमें सबा की दमदार परफॉर्मेंस है. पहले 16 एपिसोड में कुल 114 मिलियन व्यूज़ में से लगभग 21 मिलियन व्यूज़ भारत में मिले हैं. यह शो भारत में इश्क डायरीज़ जैसे YouTube चैनलों पर उपलब्ध है.

शो को मिली शानदार रेटिंग्स

शो ने शानदार रेटिंग हासिल की है, जिसमें 9.6 TRP रेटिंग शामिल है, जिसमें फ़ैन्स सबा कमर की परफॉर्मेंस की तारीफ कर रहे हैं. IMDb पर भी इसकी रेटिंग 8.7 है. मुअम्मा को 2026 में एक टॉप नए पाकिस्तानी ड्रामा के तौर पर पहचाना गया है, जो भारतीय दर्शकों के बीच सबा कमर की लोकप्रियता को बढ़ा रहा है.

क्या है कहानी

मुअम्मा की कहानी जहान आरा (सबा कमर) के किरदार पर केंद्रित है, जो अपने अतीत के बुरे अनुभवों के कारण पुरुषों को पसंद नहीं करतीं. जहान आरा का किरदार पुरुषों के प्रति कड़वाहट रखता है और उन्हें अपने जाल में फंसा कर बर्बाद करता है.