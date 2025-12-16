पाकिस्तानी होने की वजह से जब एयरपोर्ट पर हुआ था इस एक्ट्रेस की अपमान, कहा था- मुझे रोका गया क्योंकि मेरे पास पाकिस्तान का पासपोर्ट था

पाकिस्तानी एक्ट्रेस सबा कमर का एक पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. सबा कमर वही एक्ट्रेस हैं जिन्हें आप बॉलीवुड फिल्म हिंदी मीडियम में इरफान खान के साथ देख चुके हैं. सबा ने इस पुराने वीडियो में पाकिस्तानी होने की वजह से इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स पर होने वाली बेइज्जती के बारे में खुलकर बात की थी. सबा का ये वीडियो सोशल मीडिया पर दोबारा वायरल हो रहा है.

वायरल वीडियो में सबा कमर इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स पर होने वाली कड़ी चेकिंग के बारे में बात कर रही हैं. आंखों में आंसू लिए सबा कहती हैं कि जब हम बाहर जाते हैं जिस तरह हमारी चेकिंग होती है मैं बता नहीं सकती. मुझे इतना अपमानित महसूस होता है जब वो एक एक चीज चेक करते हैं.

'मुझे याद है मैं शूटिंग के लिए तिब्लिसी गई थी तो मेरा सारा क्रू चला गया था क्योंकि वो इंडियन थे और मैं रुक गई क्योंकि मैं पाकिस्तान से हूं. मेरी पूरी इन्वेस्टिगेशन हुई. पूरा इंटरव्यू हुआ. उस दिन मुझे अहसास हुआ ये इज्जत है हमारी. ये हमारी पोजीशन हैं...हम यहां स्टैंड करते हैं.'

वर्कफ्रंट पर बात करें तो बॉलीवुड में सबा को आखिरी बार हिंदी मीडियम में देखा गया था. ये उनकी बॉलीवुड में डेब्यू फिल्म थी. पाकिस्तान में सबा काफी एक्टिव हैं और वहां की बड़ी और नामी एक्ट्रेसेज में शुमार हैं. साल 2022 में सबा कमली नाम की एक फिल्म में नजर आई थीं. वहीं टेलीविजन की बात करें साल 2025 में केस नंबर 9, पमाल में नजर आईं. वहीं साल 2024 में उनका ड्रामा पागल खाना काफी पसंद की गई थी.