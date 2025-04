कहां गायब हो गए पाक सेना चीफ जनरल मुनीर, पाकिस्तान में क्यों मचा है हड़कंप

पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के बीच, ऐसी खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल सैयद असीम मुनीर "देश छोड़कर भाग गए हैं" और सोशल मीडिया पर हैशटैग और मीम्स की बाढ़ आ गई है. रिपोर्टस् में दावा किया गया है कि नई दिल्ली के कूटनीतिक हमले के बाद जनरल मुनीर गायब हो गए हैं. इन अपुष्ट रिपोर्टों में दावा किया गया है कि पाकिस्तान के सेना प्रमुख या तो अपने परिवार के साथ देश छोड़कर भाग गए हैं या रावलपिंडी में एक बंकर में छिपे हुए हैं, जबकि देश के राजनीतिक नेताओं ने भारत के खिलाफ़ अपनी बयानबाजी दोगुनी कर दी है.

Prime Minister Muhammad Shehbaz Sharif, Chief of Army Staff General Syed Asim Munir (NIM) and officers of PMA Kakul in a group photo with the graduating officers of 151st Long Course at PMA Kakul, Abbottabad.

April 26, 2025. pic.twitter.com/HLmVg9nUwg