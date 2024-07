ओमान की मस्जिद में ISIS की गोलीबारी, 1 भारतीय की मौत, 4 पाकिस्तानियों की भी गई जान

ओमान की राजधानी मस्कट में एक शिया मस्जिद के पास इस्लामिक स्टेट आतंकवादी समूह ने गोलीबारी (ISIS Attack In Oman's Mosque) की. इस घटना में मारे गए छह लोगों में एक भारतीय नागरिक भी शामिल है. इमाम अली मस्जिद के पास सोमवार रात को हुई गोलीबारी में एक पुलिस कर्मी और चार पाकिस्तानी नागरिकों की भी जान चली गई, जबकि 28 अन्य लोग घायल हो गए.

मस्कट में भारतीय दूतावास ने मंगलवार को सोशल मीडिया मंच ‘एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, "मस्कट शहर में 15 जुलाई को गोलीबारी की घटना के बाद ओमान सल्तनत के विदेश मंत्रालय ने सूचित किया कि एक भारतीय नागरिक ने जान गंवाई है तथा एक अन्य घायल है." इसमें कहा गया है, "दूतावास पीड़ित परिवार के प्रति संवेदनाएं व्यक्त करता है और उन्हें हरसंभव मदद देने के लिए तैयार है."

Terrorist attack on shias in oman which led to the martyrdom of 5 people so for

While shia fighters are busy fighting against Israel all day & night their offsprings wahabbis are attacking shia mosques and Muharram processions



Why these bullets & bombs are not directed there pic.twitter.com/PbMn4XZ7l6