भारत का रास्‍ता रोका तो पाकिस्‍तान को लगा 410 करोड़ रुपये का झटका! ये रही पूरी कहानी

पाकिस्तान के रक्षा मंत्रालय के हवाले से द डॉन ने बताया कि ये नुकसान 24 अप्रैल से 30 जून 2025 के बीच हुआ, जब भारतीय विमानों के लिए एयरस्पेस बंद कर दिया गया था.

हर मोर्चे पर भारत से मुंह की खाने वाले पाकिस्‍तान की हालत दुनिया के किसी भी देश से छिपी नहीं है. आर्थिक मोर्चे पर उसे लगा एक और बड़ा झटका सामने आया है. भारत का रास्‍ता रोकना पाकिस्‍तान को भारी पड़ा है और इसके चलते उसे 410 करोड़ रुपये का झटका लगा है. ये राशि पाकिस्‍तानी रुपये में है, भारतीय रुपये में जिसकी वैल्‍यू 127 करोड़ है. दरअसल, पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत की ओर से 23 अप्रैल को सिंधु जल संधि निलंबित किए जाने से पाकिस्‍तान बौखला गया था. इसी बौखलाहट में उसने एक दिन बाद भारतीय विमानों के लिए अपना एयरस्‍पेस बंद कर दिया था. ऐसा करने से उसे महज 2 महीने के भीतर इतना बड़ा नुकसान झेलना पड़ा. 

पाक रक्षा मंत्रालय ने साझा किए आंकड़े

पाकिस्‍तानी अखबार, द डॉन के मुताबिक, पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में शुक्रवार को नुकसान के आंकड़े साझा किए गए. पाकिस्तान के रक्षा मंत्रालय के हवाले से द डॉन ने बताया कि ये नुकसान 24 अप्रैल से 30 जून 2025 के बीच हुआ, जब भारतीय विमानों के लिए एयरस्पेस बंद कर दिया गया था. इस कदम से लगभग 100-150 भारतीय विमान प्रभावित हुए. इनमें लीज पर लिए गए विमान भी शामिल हैं. 

पाक का 'अंगूर खट्टे हैं' जैसा बयान 

पाकिस्‍तान को भले ही भयंकर नुकसान हुआ, लेकिन उसने 410 करोड़ रुपये के नुकसान पर 'अंगूर खट्टे हैं' जैसा बयान दिया. द डॉन अखबार के अनुसार, रक्षा मंत्रालय ने कहा कि एयरस्पेस पर प्रतिबंध लगाना संघीय सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है. बयान में कहा गया है, 'भले ही वित्तीय नुकसान होता है, लेकिन आर्थिक हितों पर संप्रभुता और राष्ट्रीय रक्षा को प्राथमिकता दी जाती है.'

दूसरी ओर एक और आंकड़ा गौर करने लायक है कि बड़े नुकसान के बावजूद, पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी का कुल राजस्व 2019 में 5,08,000 डॉलर से बढ़कर 2025 में 7,60,000 डॉलर हो गया है. हालांकि ये बढ़ोतरी 6 वर्ष में करीब 7% CAGR से हुई, जो कि बहुत अच्‍छी प्रगति नहीं दिखाता. 

2019 में भी हुआ था बड़ा नुकसान 

साल 2019 में भी सीमा तनाव के कारण एयरस्पेस बंद करने से पाकिस्तान को 54 मिलियन डॉलर का नुकसान हुआ था. मौजूदा अपडेट्स के मुताबिक, पाकिस्तान का एयरस्पेस अभी भी भारतीय विमानों के लिए बंद है और यह अगस्त के आखिरी सप्ताह तक बंद रहेगा. वहीं, भारत ने भी अपने एयरस्पेस भी पाकिस्तानी विमानों के लिए बंद रहेगा. विदेश मंत्रालय ने इस संबंध में कह चुका है कि जब संप्रभुता और सुरक्षा की रक्षा की बात आती है, तो कोई भी कीमत बहुत बड़ी नहीं होती. 

