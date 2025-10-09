विज्ञापन
विशेष लिंक

गाजा में शांति के बाद आपकी जेब को राहत! इजरायल और हमास में समझौता होते ही तेल के दाम में इतनी गिरावट

Gaza Peace Plan: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐतिहासिक घोषणा करते हुए कहा कि इजरायल और हमास ने उनके शांति प्रस्ताव के पहले चरण पर सहमति जता दी है.

Read Time: 2 mins
Share
गाजा में शांति के बाद आपकी जेब को राहत! इजरायल और हमास में समझौता होते ही तेल के दाम में इतनी गिरावट
  • अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इजरायल और हमास ने गाजा शांति योजना के पहले चरण पर सहमति जताई है
  • तेल की कीमतों में गिरावट आई क्योंकि गाजा में सीजफायर और बंधकों की रिहाई का समझौता हुआ है
  • गाजा युद्ध के कारण निवेशकों ने तेल आपूर्ति में जोखिम के डर से तेल की कीमतों में वृद्धि देखी थी
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

दो साल से जंग से जूझते गाजा के लिए गुरुवार, 9 अक्टूबर को एक बड़ी खबर आई. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इजरायल और हमास उनकी गाजा शांति योजना के पहले चरण पर सहमत हो गए हैं, दोनों ने इसपर साइन कर दिया है. इजराइल और हमास के बीच की इस सहमति के बाद गुरुवार को शुरुआती कारोबार में तेल की कीमतों में गिरावट आई. 

रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार भारतीय समयानुसार सुबह के 5.32 बजे ब्रेंट क्रूड वायदा 51 सेंट या 0.77% गिरकर 65.74 डॉलर प्रति बैरल पर था. वहीं यूएस वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट क्रूड 55 सेंट या 0.88% गिरकर 62 डॉलर पर आ गया.

बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इजरायल और हमास गाजा में दो साल पुराने युद्ध को समाप्त करने की योजना के तहत गाजा सीजफायर और बंधकों की रिहाई के लिए उस समझौते पर पहुंच गए हैं जिसका इंतजार अरसे से किया जा रहा था. वहीं इजरायल के प्रधान मंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि वह सीजफायर समझौते को मंजूरी देने के लिए गुरुवार को सरकार की बैठक बुलाएंगे.

आखिर जंग में तेल का दाम क्यों बढ़ जाता है?

गाजा में युद्ध ने तेल की कीमतों को बढ़ाया है क्योंकि निवेशकों ने यह अनुमान लगाया है कि यदि युद्ध एक व्यापक क्षेत्रीय संघर्ष में बदल गया तो वैश्विक स्तर पर तेल की सप्लाई के लिए संभावित जोखिम होगा. मिडिल ईस्ट मे जंग के फैलने के इसी डर ने तेल के दाम को बढ़ा रखा है.

दूसरी तरफ निवेशक यूक्रेन शांति समझौते पर रुकी हुई प्रगति को रूस के खिलाफ लगातार प्रतिबंध के रूप में देख रहे हैं. इसी वजह से कच्चे तेल की कीमतें बुधवार को लगभग 1% बढ़कर एक सप्ताह के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई थीं.

कुल साप्ताहिक अमेरिकी पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति यानी total weekly U.S. petroleum products supplied अमेरिका में तेल की खपत को मापने का एक पैमाना है. यह पिछले सप्ताह बढ़कर 21.990 मिलियन बैरल प्रति दिन हो गया, जो दिसंबर 2022 के बाद से सबसे अधिक है. बुधवार को ऊर्जा सूचना प्रशासन की एक रिपोर्ट से यह पता चला है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Gaza Peace Plan, Oil Price, Israel Gaza War
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com