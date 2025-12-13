गाजा के लिए बने एक आवाज, जानें कौन हैं पाक समेत वे 8 मुस्लिम देश

पाकिस्तान सहित ऐसे कई मुस्लिम देश हैं जो कि हमेशा से गाजा के लिए आवाज उठाते रहे हैं. अब इन्हीं मुस्लिम देशों ने एक संयुक्त बयान जारी कर संयुक्त राष्ट्र की राहत एजेंसी UNRWA (The United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees) की जमकर तारीफ की है और कहा कि गाजा में अप्रत्याशित मानवीय संकट के बीच UNRWA की भूमिका अपरिहार्य (Irreplaceable) है. बता दें कि UNRWA फलिस्तीनी शरणार्थियों तक मानवीय सहायता पहुंचाने का काम कर रहा है. पाकिस्तान के विदेश कार्यालय ने शुक्रवार को जारी एक संयुक्त बयान में कहा, पाकिस्तान, मिस्र, इंडोनेशिया, जॉर्डन, कतर, सऊदी अरब, तुर्किये और संयुक्त अरब अमीरात के विदेश मंत्रियों ने ‘‘फलस्तीनी शरणार्थियों के अधिकारों और कल्याण की रक्षा के लिए यूएनआरडब्ल्यूए की अपरिहार्य भूमिका'' की पुष्टि की.

उन्होंने कहा कि यूएनआरडब्ल्यूए, अंतरराष्ट्रीय समुदाय द्वारा दी गई जिम्मेदारी को दशकों से निभाता रहा है, जिसके तहत वह लाखों फलस्तीनी शरणार्थियों को सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, सामाजिक सेवाएं और आपातकालीन सहायता प्रदान करता है. बयान में कहा गया है, ‘‘गाजा पट्टी में अप्रत्याशित मानवीय संकट के मद्देनजर मंत्रियों ने वितरण केंद्रों के अपने नेटवर्क के माध्यम से मानवीय सहायता पहुंचाने में यूएनआरडब्ल्यूए द्वारा निभाई जाने वाली आवश्यक भूमिका पर जोर दिया है...''

UNRWA लाइफलाइन बना हुआ है

बयान में सचेत किया गया है कि एजेंसी की क्षमता को किसी भी तरह से कमजोर किए जाने के पूरे क्षेत्र में गंभीर मानवीय, सामाजिक और राजनीतिक परिणाम होंगे. पूरे इलाके में गंभीर ह्यूमनिटेरियन, सोशल और पॉलिटिकल नतीजे होंगे . बयान में कहा गया कि UNRWA के स्कूल और हेल्थ फैसिलिटी गाजा में रिफ्यूजी कम्युनिटी के लिए लाइफलाइन बने हुए हैं, और इस बात पर जोर दिया गया कि UNRWA की भूमिका "इर्रिप्लेसेबल" है. बयान में कहा गया है कि , "किसी दूसरी एंटिटी के पास फिलिस्तीनी रिफ्यूजी की जरूरतों को पूरा करने या इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सपर्टीज़ और फील्ड प्रेजेंस नहीं है."

मंत्रियों ने ईस्ट येरुशलम के शेख जर्राह इलाके में UNRWA हेडक्वार्टर पर इजराइली सेना के हमले की भी निंदा की, और इसे इंटरनेशनल कानून का "खुला उल्लंघन" और UN परिसर की "इनवॉयलेबिलिटी" बताया.

