2026 में शुरू होगा तीसरा विश्व युद्ध? बाबा वेंगा की भविष्यवाणी में अमेरिका- रूस और चीन के लिए खूनी साल

भविष्य किसी ने नहीं देखा है लेकिन सब जानना चाहते हैं कि भविष्य में क्या होने जा रहा है. लोग भविष्यवाणियों को लेकर हमेशा उत्सुक होते हैं. लेकिन बुल्गारिया की मशहूर रहस्यवादी बाबा वेंगा की 2026 को लेकर की गई भविष्यवाणियां डराती हैं. कहा जाता है कि बाबा वेंगा की भविष्यवाणियां अक्सर सही साबित होती हैं. इसलिए अगर उन्होंने खूनी या हिंसक भविष्य को लेकर कोई भविष्यवाणी की है तो उसपर ध्यान दिया जाता है. उन्होंने ठीक यही किया है, 2026 में तीसरे विश्व युद्ध के शुरू होने को लेकर भविष्यवाणी की है.

बाबा बेंगा का जन्म बुल्गारिया में हुआ और उन्हें "बाल्कन की नास्त्रेदमस" के रूप में जाना जाता है. इस रहस्यवादी बाबा के बारे में माना जाता है कि बचपन में ही उनकी आंखों की रोशनी चली गई थी. 1996 में निधन के बावजूद, वेंगा का नाम उनकी भविष्यवाणियों के कारण सामने आता रहता है. LADbible की रिपोर्ट के अनुसार, उन्होंने कथित तौर पर अमेरिका में हुए 9/11 हमले और 2022 में ब्रिटेन में आई खौफनाक बाढ़ की भी सही भविष्यवाणी की थी.

2026 में शुरू होगा तीसरा विश्व युद्ध?

वेंगा की सबसे सनसनीखेज भविष्यवाणियों में से एक तीसरे विश्व युद्ध को लेकर है. समझा जाता है कि उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि 2026 में तीसरा विश्व युद्ध शुरू होगा. उनका मानना था कि वैश्विक ताकतों के बीच तनाव बढ़ता जाएगा, ताइवान पर चीनी कब्जे की हर कोशिश होगी. 2026 में ही रूस और अमेरिका के बीच सीधा टकराव होगा, और फिर शुरू होगा तीसरा विश्व युद्ध.

कौन थीं बाबा वेंगा

क्या आपको पता है कि बाबा बेंगा का असली नाम वांगेलिया पांडेवा दिमित्रोवा था. उनका जन्म आज के नॉर्थ मैसेडोनिया में साल 1911 में हुआ था. केवल 12 साल की उम्र में एक बवंडर की चपेट में आने से उनकी आंखों की रोशनी चली गई थी. उनके समर्थक मानते हैं कि इसके बाद उन्हें भविष्य देखने की शक्ति मिल गई थी. 30 की उम्र तक बाबा वेंगा भविष्यवाणियों और उपचार करने में इतनी मशहूर हो गई थीं कि आम लोग ही नहीं, बुल्गारिया के राजा बोरिस तृतीय और सोवियत नेता लियोनिद ब्रेजनेव जैसे दिग्गज भी उनसे सलाह लेने आते थे. 1996 में 84 साल की उम्र में उनका निधन हुआ. बुल्गारिया में पेट्रिच के जिस घर में वह रहती थीं, अब एक म्यूजियम बन चुका है.

