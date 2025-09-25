तो दुनिया को नष्ट करने जितना है नॉर्थ कोरिया के पास 'मौत का सामान'? यूरेनियम पर साउथ कोरिया का डराने वाला दावा

नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग के पास 2 टन ‘मौत का सामान' रखा हुआ है. यह दावा नॉर्थ कोरिया के कट्टर विरोधी रहे देश साउथ कोरिया की तरफ से किया गया है. साउथ कोरिया के एकीकरण (यूनिफिकेशन) मंत्री ने गुरुवार, 25 सितंबर को कहा कि उनके अनुसार नॉर्थ कोरिया के पास दो टन तक अत्यधिक एनरिच या शुद्ध यूरेनियम है. परमाणु बम बनाने के लिए बहुत शुद्ध किए गए यूरेनियम की ही आवश्यकता होती है.

वैसे तो साउथ कोरिया का रक्षा मंत्रालय का कहता रहा है कि तानाशाह किम जोंग के देश नॉर्थ कोरिया को लंबे समय से अत्यधिक शुद्ध यूरेनियम की "बड़ी" मात्रा रखने के लिए जाना जाता है. लेकिन अब साउथ कोरिया की तरफ से इसकी सार्वजनिक पुष्टि की गई है जो अपने आप में दुर्लभ है. न्यूज एजेंसी एएफपी की रिपोर्ट के अनुसार साउथ कोरिया के एकीकरण मंत्री चुंग डोंग-यंग ने कहा कि "खुफिया एजेंसियों का अनुमान है कि प्योंगयांग के अत्यधिक एनरिच यूरेनियम का भंडार - 90 प्रतिशत से अधिक शुद्ध - 2,000 किलोग्राम तक है."

एकीकरण मंत्री ने रिपोर्टरों से कहा, "इस समय भी, नॉर्थ कोरिया के यूरेनियम सेंट्रीफ्यूज चार स्थानों पर काम कर रहे हैं… केवल पांच से छह किलोग्राम प्लूटोनियम एक परमाणु बम बनाने के लिए पर्याप्त है." उन्होंने कहा कि 2,000 किलोग्राम अत्यधिक शुद्ध यूरेनियम, जिसे केवल प्लूटोनियम बनाने के लिए रिजर्व किया जा सकता है, "भारी संख्या में परमाणु हथियार बनाने के लिए पर्याप्त होगा".

एकीकरण मंत्री ने कहा कि "नॉर्थ कोरिया के परमाणु विकास को रोकना एक जरूरी है". लेकिन साथ ही उन्होंने तर्क दिया कि नॉर्थ कोरिया पर प्रतिबंध (सैंक्शन) लाना प्रभावी नहीं होगा. एकमात्र समाधान नॉर्थ कोरिया और अमेरिका के बीच शिखर सम्मेलन में है.

नॉर्थ कोरिया परमाणु हथियार छोड़ने को नहीं तैयार

नॉर्थ कोरिया के तानाशाह नेता किम जोंग उन ने इस सप्ताह कहा था कि वह अमेरिका से बातचीत के लिए तैयार हैं. लेकिन शर्त यही है कि नॉर्थ कोरिया अपने परमाणु हथियारों को बरकरार रखेगा.

गौरतलब है कि नॉर्थ कोरिया ने 2006 में अपना पहला परमाणु परीक्षण किया था. उसके बाद उसके प्रतिबंधित हथियार कार्यक्रमों के लिए उसपर संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंध लगा दिए गए. एएफपी की रिपोर्ट के अनुसार नॉर्थ कोरिया ने पिछले सितंबर तक अपनी यूरेनियम शुद्ध करने वाले ठिकाने (यूरेनियम एनरिचमेंट फैसिलिटी) की जानकारी का सार्वजनिक रूप से खुलासा नहीं किया था.

