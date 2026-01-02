किम जोंग की बेटी ही बनेगी नॉर्थ कोरिया की अगली तानाशाह! पहली बार सामने आया 'कब्र' वाला सबूत

किम जोंग के बाद नॉर्थ कोरिया पर कौन राज करेगा? यह सवाल बार-बार उठते रहे हैं क्योंकि इस देश में अपना शासक जनता नहीं चुनती, बल्कि वहां तानाशाह सरकार चलती है. अब यह लगभग साफ हो गया है कि किम जोंग की बेटी के हाथ में ही देश की कमान जाने वाली है. किम जोंग की बेटी किम जू ऐ ने अपने दादा और परदादा के समाधि स्थल पर पहली बार सार्वजनिक तौर पर दौरा किया है. नॉर्थ कोरिया की सरकारी मीडिया ने इन तस्वीरों को शुक्रवार, 2 जनवरी को पब्लिश किया. किम जू के इस दौरे ने पिता के उत्तराधिकारी के रूप में उनकी जगह और मजबूत कर दी है.

किम परिवार ने दशकों तक नॉर्थ कोरिया पर मजबूत पकड़ के साथ शासन किया है, और उनके तथाकथित "पैकटू वंश" के इर्द-गिर्द ही बनाया गया कल्ट इमेज ही देश पर हावी है. वर्तमान नेता किम जोंग उन अपने पिता किम जोंग इल और दादा किम इल सुंग के बाद दुनिया के इस अकेले कम्युनिस्ट राजशाही में शासन कर रहे हैं और परिवार के तानाशाही शासक के तौर में कतार में तीसरे स्थान पर हैं.

किम जोंग के पिता और दादा को यहां "शाश्वत नेता" करार दिया गया है और उनके कब्र को कुमसुसन पैलेस ऑफ़ द सन में रखा गया है, जो प्योंगयांग शहर में एक विशाल मकबरा है. नॉर्थ कोरिया की सरकारी कोरियन सेंट्रल न्यूज एजेंसी (केसीएनए) ने बताया कि किम जोंग उन ने शीर्ष अधिकारियों के साथ महल का दौरा किया था. एजेंसी द्वारा जारी की गई तस्वीरों में बेटी जू ऐ को भी देखा गया.

जू ऐ ही बनेगी अगली तानाशाह- साउथ कोरिया की खुफिया एजेंसी

साउथ कोरिया की जासूसी एजेंसी ने पिछले साल कहा था कि अपने पिता के साथ बीजिंग की हाई-प्रोफाइल यात्रा के बाद बेटी जू ए को ही नॉर्थ कोरिया पर शासन करने की अगली कतार में समझा जा रहा है. जू ऐ को सार्वजनिक रूप से 2022 में दुनिया के सामने पेश किया गया था, जब वह अपने पिता के साथ एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च के लिए गई थी.

नॉर्थ कोरिया की सरकारी मीडिया तब से उसे "प्यारी बच्ची" और "मार्गदर्शन की महान व्यक्ति" बोलची आई है. नॉर्थ कोरिया में यह शब्द आमतौर पर शीर्ष नेताओं और उनके उत्तराधिकारियों के लिए रिजर्व है है. 2022 से पहले, जू ऐ के अस्तित्व की एकमात्र पुष्टि पूर्व एनबीए स्टार डेनिस रोडमैन से हुई थी, जिन्होंने 2013 में नॉर्थ कोरिया की यात्रा की थी.

