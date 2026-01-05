वेनेजुएला पर ट्रंप के मिशन के बाद चौकन्ना किम जोंग! हाइपरसोनिक मिसाइल टेस्ट कर कहा- न्यूक्लियर फोर्स तैयार है

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उधर वेनेजुएला में गदर मचाया तो दूसरी तरफ नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन ने बड़ी तैयारी कर ली है. नॉर्थ कोरिया की सरकारी मीडिया ने सोमवार को कहा कि तानाशाह लीडर किम जोंग उन ने "अत्याधुनिक" हाइपरसोनिक मिसाइलों के टेस्ट का निरीक्षण किया, साथ ही किम जोंग उन ने ऐलान किया कि नॉर्थ कोरिया की परमाणु फोर्स (Nuclear Force) जंग के लिए तैयार है.

प्योंगयांग (नॉर्थ कोरिया की राजधानी) में बैठी तानाशाही सरकार ने कहा है कि रविवार का मिसाइल परीक्षण "हालिया भूराजनीतिक संकट" के कारण और भी आवश्यक हो गया था- नॉर्थ कोरिया का इशारा वेनेजुएला में अमेरिका की कार्रवाई की ओर था. गौरतलब है कि नॉर्थ कोरिया और वेनेजुएला, दोनों ही जगह कॉम्युनिस्ट सरकार है.

जापान और साउथ कोरिया ने भी रविवार को कहा कि उन्होंने प्योंगयांग के पास से दो बैलिस्टिक मिसाइलों के लॉन्च का पता लगाया है. यह नॉर्थ कोरिया के लिए साल का पहला परीक्षण था और साउथ कोरियाई नेता ली जे म्युंग के शिखर सम्मेलन के लिए बीजिंग जाने से कुछ ही घंटे पहले हुआ.

"हमारी न्यूक्लियर फोर्स तैयार है"

सोमवार को कोरियन सेंट्रल न्यूज एजेंसी (केसीएनए) ने हाइपरसोनिक मिसाइलों के टेस्ट को लेकर खबर दी. इसमें नॉर्थ कोरिया के लिए उसके आधिकारिक नाम का उपयोग किया गया और किम के हवाले से कहा कि परीक्षण ने "डीपीआरके के परमाणु फोर्स की तैयारी" को दिखा दिया है. केसीएनए ने किम के हवाले से कहा, "हमारे परमाणु बलों को व्यावहारिक आधार पर स्थापित करने और उन्हें वास्तविक युद्ध के लिए तैयार करने में हाल ही में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की गई हैं."

इस रिपोर्ट के अनुसार किम जोंग ने कहा, प्योंगयांग की इन सैन्य गतिविधि का उद्देश्य "परमाणु युद्ध निवारक को धीरे-धीरे उच्च-विकसित आधार पर स्थापित करना है". परमाणु युद्ध निवारक मतलब न्यूक्लियर वॉर डेटरेंस- कहा जाता है कि जब दो पक्ष के पास न्यूक्लियर हथियार होते हैं तो दोनों एक दूसरे पर हमला नहीं करते और न्यूक्लियर हथियार होना ही दोनों के बीच जंग को टालता है.

किम जोंग ने कहा, "यह क्यों आवश्यक है इसका उदाहरण हाल के भू-राजनीतिक संकट और जटिल अंतरराष्ट्रीय घटनाओं से मिलता है." किम जोंग का इशारा वेनेज़ुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को वाशिंगटन के मिशन में पकड़ने और अमेरिका लाने की ओर था.

