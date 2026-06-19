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न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर चली गोलियां, VIDEO में कैद हुआ जान बचाकर भागते लोगों का खौफनाक मंजर

अमेरिका में न्यूयॉर्क के मशहूर टाइम्स स्क्वायर में 3 दिन के अंदर दूसरी बार गोलीबारी हुई है. हमले में एक व्यक्ति घायल हो गया, जिसे हॉस्पिटल ले जाया गया.

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न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर चली गोलियां, VIDEO में कैद हुआ जान बचाकर भागते लोगों का खौफनाक मंजर
न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर चलीं गोलियां (फोटो- सोशल मीडिया)
  • न्यूयॉर्क के मशहूर टाइम्स स्क्वायर में उस समय अचानक गोलियां चलीं, जब NBA चैंपियन टीम के लिए परेड निकाला था
  • गोलियों की आवाज सुनते ही सैकड़ों लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगे, VIDEO वायरल
  • गोलीबारी में एक व्यक्ति घायल हो गया, जिसे अस्पताल ले जाया गया है
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अमेरिका में एक और गोलीबारी की घटना सामने आई है. इस बार न्यूयॉर्क के मशहूर टाइम्स स्क्वायर में उस समय अचानक गोलियां चलीं, जब लोग NBA चैंपियन टीम के लिए परेड निकाल रहे थे. गोलीबारी से अफरा-तफरी मच गई. गोलियों की आवाज सुनते ही सैकड़ों लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगे. पुलिस ने कहा कि संदिग्ध को जल्द ही पीछा करके पकड़ लिया गया. मौके पर मौजूद लोगों के घबराकर सुरक्षित जगहों की ओर भागने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है. गोलीबारी में एक व्यक्ति घायल हो गया, जिसे अस्पताल ले जाया गया है.

जश्न, परेड और गोलीबारी 

यह घटना गुरुवार को स्थानीय समयानुसार करीब दोपहर 3:40 बजे हुई. इससे कुछ ही देर पहले NBA चैंपियन न्यूयॉर्क निक्स की जीत का जश्न मनाने के लिए एक परेड निकाली गई थी, जिससे लोअर मैनहट्टन की सड़कों पर भारी भीड़ जमा थी. अधिकारियों ने बताया कि इस परेड इवेंट के लिए करीब 10,000 पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया था.

न्यूयॉर्क पुलिस विभाग (NYPD) ने कहा कि इस इलाके में फीफा विश्व कप के लिए आए कई टूरिस्ट भी मौजूद थे, जो पिछले सप्ताह टूर्नामेंट शुरू होने के बाद से शहर में आए हुए हैं.

वीडियो में क्या दिखा?

सोशल मीडिया पर शेयर किए गए वीडियो में वह पल कैद हुआ जब गोलियों की आवाज गूंजी. आवाज सुनते ही टाइम्स स्क्वायर में मौजूद लोग जान बचाने के लिए भागने लगे. टूरिस्ट और अन्य लोग सुरक्षित जगह तलाशते हुए दिखाई दिए. लोगों को बचने के लिए भागते हुए देखा गया, जबकि संदिग्ध सड़क पर भाग रहे थे. उस समय इलाके में पहले से गश्त कर रहे पुलिसकर्मी उनका पीछा कर रहे थे. गोलीबारी एक खड़ी पुलिस गाड़ी से सिर्फ कुछ मीटर की दूरी पर हुई.

अभी 3 दिन पहले ही 16 जून को भी टाइम्स स्क्वायर में गोलीबारी हुई थी, जब 53 साल बाद NBA खिताब जीतने वाली न्यूयॉर्क निक्स की जीत का जश्न अचानक हंगामे में बदल गया था. जीत के कुछ ही घंटों बाद सामने आए वीडियो में भीड़भाड़ वाले इलाके में गोलियां चलती दिखाई दी थीं, जिससे जश्न मना रहे सैकड़ों लोग जान बचाने के लिए भागने लगे थे. उस गोलीबारी में 17 साल का एक लड़का घायल हो गया था. उसे पुलिस की गाड़ी से हॉस्पिटल पहुंचाया गया था.

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लेखक के बारे में
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Ashutosh Kumar Singh
Chief Sub Editor
आशुतोष कुमार सिंह NDTV इंडिया के साथ बतौर चीफ सब-एडिटर काम करते हैं. इससे पहले द क्विंट के साथ असिस्टेंट एडिटर के रूप में काम कर चुके हैं. देहाती यादो... और पढ़ें
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