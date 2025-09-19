PM पद छोड़ो फिर हेलीकॉप्टर मिलेगा... नेपाल आर्मी चीफ ने केपी शर्मा ओली के सामने रखी थी ये शर्त?

नेपाल में युवाओं (खासकर Gen Z) का हिंसक आंदोलन हुआ, केपी ओली की सरकार को उखाड़ फेंका गया और सुशीला कार्की के नेतृत्व में एक अंतरिम सरकार बन गई है. लेकिन इन सबके बीच एक बड़ी रिपोर्ट सामने आई है. नेपाली न्यूज पोर्टल, उकेरा ने अपनी एक रिपोर्ट में दावा किया है कि जब हिंसक आंदोलन के बीच पूर्व पीएम केपी ओली जान बचाने के लिए हेलीकॉप्टर की मांग कर रहे थे तब नेपाल के आर्मी चीफ अशोक राज सिगडेल ने उनके सामने एक शर्त रखी थी- आपको हेलीकॉप्टर तभी मिलेगा जब आप पीएम पद से इस्तीफा दे देंगे. फिर केपी ओली ने इस्तीफा दिया और उसके बाद उन्हें हेलीकॉप्टर मुहैया कराया.

रिपोर्ट के अनुसार जानकारी रखने वाले एक सूत्र ने कहा, "जब प्रधानमंत्री ने एक हेलीकॉप्टर का ऑर्डर दिया, तो उन्हें एक मैसेज मिला जिसमें शर्त के रूप में लिखा था कि 'पहले इस्तीफा दें, उसके बाद ही हेलीकॉप्टर मिलेगा.' पीएम आवास के अंदर एक इस्तीफा पत्र तैयार किया गया था. फिर इस्तीफा दे दिया गया.

रिपोर्ट के अनुसार राष्ट्रपति कार्यालय से प्रधानमंत्री का इस्तीफा स्वीकार किए जाने की सूचना के बाद ही सेना का हेलीकॉप्टर प्रधानमंत्री के बालूवाटार स्थित आवास पर पहुंचा. फिर सेना ने प्रधानमंत्री और उनकी पत्नी को हेलीकॉप्टर में बिठाया और उन्हें बालूवाटार से उड़ाया.

अब नेपाल सेना के बैरक से बाहर आ गए हैं केपी ओली, प्राइवेट घर पहुंचे

न्यूज एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार नेपाली सेना की सुरक्षा में नौ दिन बिताने के बाद अपदस्थ प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली सेना की बैरक को छोड़कर एक निजी स्थान पर चले गए हैं.

जब Gen Z का विरोध हिंसक हो गया था, ओली सेना बैरक में चले गए थे, शायद काठमांडू के उत्तर में शिवपुरी वन क्षेत्र में उन्होंने जगह ली थी. नेपाल सेना की सुरक्षा में नौ दिन बिताने के बाद केपी ओली अब एक निजी स्थान पर चले गए हैं. पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार नेपाल सेना के सूत्रों ने इसकी पुष्टि की है. हालांकि, अब वह कहां रहेंगे, इसकी जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है.

