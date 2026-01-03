सर्दियों में कर रहे हैं नेपाल घूमने की प्लानिंग? ये 5 जगहें करे लें नोट, नजारें देख वहीं बस जाने का करेगा मन

5 Places to Visit in Nepal: हर किसी की चाह होती है कि वह सर्दियों में सफेद चादर से ढकी वादियों में घूमने जाए. अगर आप भी ऐसी ही कुछ प्लानिंग कर रहे हैं तो नेपाल एक बेहतरीन और किफायती ऑप्शन हो सकता है. बता दें, कि सर्दियों में नेपाल का नजारा बिल्कुल बदल जाता है, यहां का साफ आसमान और बर्फ से ढके पहाड़ आपकी आंखों को सुकून देंगे और मन मोह लेंगे. इसी कड़ी में आज हम आपके लिए नेपाल की 5 खूबसूरत जगहों की लिस्ट लेकर आए हैं, जहां आप सर्दियों में घूम सकते हैं और प्रकृति की अद्भुत सुंदरता का आनंद उठा सकते हैं.
यह भी पढ़ें: किस हिल स्टेशन को 'भारत का इटली' कहा जाता है? जानिए सस्ते में कैसे घूमकर आएं ये खूबसूरत जगह
1. पोखरा, नेपाल
अगर आप नेपाल घूमने जा रहे हैं, तो पोखरा भी जरूर घूमकर आएं. यहां अन्नपूर्णा पर्वतों की श्रृंखलाएं की खूबसूरती आपका दिल ही जीत लेगी. इसके अलावा सर्दियों में यहां का साफ आसमान पूरे नजारे में चार-चांद लगा देते हैं. यहां आप बस और फ्लाइट दोनों से पहुंच सकते हैं.2. चितवन, नेपाल
आपको अगर जंगल सफारी का मजा लेना है तो नेपाल में स्थित चितवन नेशनल पार्क जरूर जाएं. यह पार्क अपनी हरियाली, शांत नदियों और वन्यजीवों के लिए फेमस है. यहां आपको बाघ, गैंडा, हाथी, हिरण जैसे जानवर देखने को मिल सकते हैं. सर्दियों में यहां का मौसम बेहद सुखद होता है, जो सफारी को और भी रोमांचक बना देता है.3. पून हिल्स, नेपाल
अगर आप ट्रेकिंग के शौकीन हैं, तो नेपाल में पून हिल्स जाना बिल्कुल न भूलें. यह जगह ट्रेकिंग लवर्स के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं है. यहां से हिमालय की बर्फ से ढकी चोटियों का अद्भुत नजारा दिखाई देता है, जो आपको मंत्रमुग्ध कर देगा. पून हिल्स का ट्रेक आसान माना जाता है, इसलिए शुरुआती ट्रेकर्स के लिए भी यह परफेक्ट है.4. कालीन चौक
बर्फ का लुत्फ उठाने के लिए आप कालीन चौक जा सकते हैं. सर्दियों के समय यह जगह बर्फ का कंबल ओढ़ लेती है. यहां स्थित भगवती मंदिर में दर्शन करने के लिए लोग बहुत दूर-दूर से पहुंचते हैं. अगर आप परिवार के साथ घूमने जा रहे हैं तो यह जगह आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकती है.5. नगरकोट
अगर आप नेपाल में सनसेट और बर्फ से ढकी हिमालय की चोटियों को साथ देखना चाहते हैं तो नगरकोट जरूर जाएं. यहां का नजारा देख आपका वहीं बस जाने का मन जरूर करेगा. सर्दियों में नगरकोट का वातावरण बेहद शांत और ठंडा होता है, जो इसे कपल्स और नेचर लवर्स के लिए परफेक्ट डेस्टिनेशन बनाता है. खास बात यह है कि साफ मौसम में आप यहां से माउंट एवरेस्ट समेत हिमालय की कई ऊंची चोटियों को भी देख सकते हैं.
Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. एनडीटीवी इसकी पुष्टि नहीं करता है.
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं