Exclusive: NDTV एंकर के पास आकर गिरा टियर गैस का गोला, नेपाल में बहुत मुश्किल है रिपोर्टिंग

नेपाल में पिछले दो दिनों से ‘Gen-Z’ समूह के नेतृत्व में हुए हिंसक सरकार विरोधी प्रदर्शनों के दौरान तीन पुलिसकर्मी सहित कम से कम 25 लोग मारे गए. ग्राउंड जीरो पर पहुंची NDTV टीम की रिपोर्टिंग के दौरान ही संसद के पास आसू गैस के गोले गिरे.

नेपाली संसद के पास प्रदर्शन के दौरान आसू गैस के गोले से निकलता धुआं.
  • नेपाल में युवाओं के हिंसक प्रदर्शन के दौरान राजधानी काठमांडू में संसद के बाहर जमकर पत्थरबाजी हुई.
  • संसद भवन के बाहर प्रदर्शन के दौरान सुरक्षा बलों ने आंसू गैस के गोले छोड़े और भीड़ पर नियंत्रण किया.
  • NDTV की टीम ने काठमांडू में उग्र प्रदर्शन की लाइव रिपोर्टिंग करते हुए हिंसक घटनाओं को कैमरे में कैद किया.
काठमांडू (नेपाल):

Nepal Gen-Z Protest: नेपाल में Gen-Z के प्रदर्शन के दौरान राजधानी काठमांडू में एक समय ऐसा ही आया, जब वहां रिपोर्टिंग कर रही NDTV एंकर के पास टियर गैस का गोला गिरा. यह पूरा वाकया काठमांडू स्थित संसद के बाहर का था. जहां प्रदर्शन की रिपोर्टिंग कर रही एनडीटीवी टीम ने इस नजारे को अपने कैमरे में कैद किया. दरअसल यह वाकयदा 9 सितंबर का है. इस दिन आंदोलनकारियों का प्रदर्शन सबसे उग्र था. मंगलवार को दोपहर के वक्त जब आंदोलनकारियों की भीड़ संसद के पास जुटनी शुरू हुई तो दोनों ओर से भारी रस्साकसी जैसा नजारा देखने को मिला.

संसद के पास आसू गैस के गोलों के बीच रिपोर्टिंग

इस दौरान वहां प्रदर्शनकारियों की भारी भीड़ मौजूद थी. उन्हें रोकने के लिए सुरक्षा बल भी तैनात थे. इसी बीच जब प्रदर्शनकारी पत्थर फेंक रहे थे, तभी सुरक्षा बलों की ओर से आंसू गैस के गोले फेंके गए. आंसू गैस का गोला फेंकने के बाद प्रदर्शनकारी अपना मूंह धोकर फिर से नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन करते दिखे.

वहां मौजूद सामानों में आंदोलनकारियों ने आग तक लगा दी. ग्राउंड जीरो पर पहुंची NDTV की टीम ने पूरे हालात को कैमरे में कैद किया. इस नजारे को देखकर आप सहज ही समझ सकते हैं कि नेपाल में युवाओं का यह प्रदर्शन कितना बड़ा था. इस हालात में रिपोर्टिंग करना बेहद मुश्किल था.

काठमांडू में NDTV की ग्राउंड रिपोर्टिंग, देखें वीडियो

3 पुलिसकर्मी सहित 25 लोगों की मौत

मालूम हो कि नेपाल में पिछले दो दिनों से ‘जेन ज़ी' समूह के नेतृत्व में हुए हिंसक सरकार विरोधी प्रदर्शनों के दौरान तीन पुलिसकर्मी सहित कम से कम 25 लोग मारे गए. पुलिस और अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी. पुलिस और अधिकारियों ने बताया कि सोमवार को संसद भवन के सामने प्रदर्शन के दौरान सुरक्षा बलों की गोलीबारी में 19 लोग मारे गए, जिनमें ज्यादातर युवा थे.

प्रदर्शन में 633 लोग हुए घायल

नेपाल पुलिस के एक प्रवक्ता ने बताया कि हिंसक प्रदर्शनों के दौरान मंगलवार को काठमांडू के कोटेश्वर इलाके में भीड़ ने तीन पुलिसकर्मियों को मार डाला. पुलिस ने बताया कि मंगलवार को कालीमाटी थाने पर पुलिस के साथ झड़प में तीन प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई. गृह मंत्रालय के अधिकारियों के अनुसार प्रदर्शनों के दौरान 633 लोग घायल हुए.

