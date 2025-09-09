सुप्रीम कोर्ट जला, संसद आग के हवाले, पूर्व पीएम लहुलूहान... मंगलवार को नेपाल में हुए 10 बड़े अपडेट्स 

सोशल मीडिया बैन से नेपाल में शुरू हुआ बवाल बैन हटने के बाद भी जारी है. मंगलवार को देश एक गंभीर राजनीतिक संकट में पहुंच गया है. प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने बड़े पैमाने पर सरकार विरोधी प्रदर्शनों के बीच इस्तीफा दे दिया और उनकी सरकार के कई मंत्री भी इस्‍तीफा दे चुके हैं. सिर्फ इतना ही नहीं प्रदर्शनकारियों ने कई हाई-प्रोफाइल नेताओं के निजी आवासों, राजनीतिक दलों के मुख्यालयों पर हमला किया और यहां तक संसद में भी तोड़फोड़ की. मंगलवार तक प्रदर्शन में मरने वालों की संख्‍या 22 हो चुकी है. आइए आपको 10 प्‍वाइंट्स में बताते हैं कि मंगलवार पूरे दिन नेपाल में क्‍या-क्‍या हुआ है.

1- मीडिया का ऑफिस जला दिया गया

नेपाल में जेन-जी विरोध प्रदर्शन में प्रदर्शनकारियों ने नेपाल के सबसे बड़े मीडिया हाउस, कांतिपुर पब्लिकेशंस की इमारत में आग लगा दी है. प्रदर्शनकारियों ने कांतिपुर पब्लिकेशंस की इमारत में आग लगा दी है. जेन-जी के नेतृत्व में भ्रष्टाचार विरोधी प्रदर्शन दूसरे दिन भी जारी रहा, जिसके बीच प्रदर्शनकारियों ने मंगलवार को काठमांडू में नेपाल के सबसे बड़े मीडिया हाउस की इमारत में आग लगा दी. इस बिल्डिंग में कांतिपुर और द काठमांडू पोस्ट के प्रकाशक कांतिपुर पब्लिकेशंस के साथ-साथ कई और ऑफिस और बिजनेस भी शामिल हैं.

2- पूर्व PM की पत्नी को जिंदा जलाया गया

प्रदर्शनकारियों की एक भीड़ देश के पूर्व प्रधानमंत्री झालानाथ खनाल के घर पर हमला बोला और आग लगा दी. इस घटना में खनाल की पत्‍नी और पूर्व प्रथम महिला राज्‍यलक्ष्‍मी चित्रकार को भी प्रदर्शनकारियों ने निशाना बनाया. प्रदर्शनकारियों ने उन्‍हें भी जला दिया और इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई. यह घटना उस समय हुई जब प्रदर्शनकारी दल्लू स्थित खनाल के घर में दाखिल हो गए और यहां प्रदर्शनकारियों ने उन्हें घर के अंदर घेरकर आग लगा दी थी.

3-नेपाल की संसद में लगाई आग

केपी शर्मा ओली के अपने पद से इस्तीफा देने से कुछ मिनट पहले, जेन-जी के प्रदर्शनकारियों ने संसद में घुसकर परिसर की एक बिल्डिंग में आग लगा दी. तस्वीरों में हजारों प्रदर्शनकारियों को संसद पर धावा बोलते हुए दिखाया गया है, जबकि इलाके में धून और काले धुएं का गुबार देखा जा सकता है.

4-वित्त मंत्री को दौड़ाकर पीटा गया.

नेपाल में प्रदर्शनकारियों ने ओली सरकार के पतन के बाद नेपाल के वित्त मंत्री बिष्णु प्रसाद पौडेल को सड़कों पर दौड़ा-दौड़ाकर पीटा. यह हिंसा सोशल मीडिया पर प्रतिबंध हटाए जाने के एक दिन बाद हुई है, जिससे देशव्यापी अशांति फैल गई है.

5-सुप्रीम कोर्ट को भी जलाया

न्‍यूज एजेंसी पीटीआई के अनुसार प्रदर्शनकारियों ने देश के सुप्रीम कोर्ट में भी आग लगा दी और तोड़फोड़ की.

6- पूर्व PM और पत्नी से मारपीट

प्रदर्शनकारियों ने पूर्व प्रधानमंत्री देउबा और उनकी पत्नी विदेश मंत्री आरजू राणा को उनके घर में घेरकर बुरी तरह से पीटा. प्रदर्शनकारियों ने देउबा और उनकी दंपति पर हमला किया. घटनास्थल के वीडियो में देउबा के चेहरे से खून बहता हुआ दिखाई दे रहा है और घर में तोड़फोड़ की गई है. जहां देउबा की जान सेना ने बचा ली लेकिन उनकी पत्नी का कुछ पता नहीं चल सका है.

7-सिंह दरबार पर कब्‍जा

प्रदर्शनकारी मंगलवार को सिंह दरबार परिसर का पश्चिमी गेट घुसकर अंदर दाखिल हो गए. सिंह दरबार नेपाल सरकार के कई मंत्रालयों और ऑफिसेज का हेडक्‍वार्टर है.

8- प्रदर्शनकारियों से अपील

हिंसक विरोध प्रदर्शनों और व्यापक क्षति के बीच, नेपाली सरकार के अधिकारियों ने प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के इस्तीफे के बाद नागरिकों और युवाओं से शांत रहने और संयम बरतने की अपील की है.

9-बालेन शाह बनेंगे पीएम

ओली के पद छोड़ने के बाद, काठमांडू के युवा मेयर बालेंद्र शाह पर सबकी नजरें टिक गई हैं. ऑनलाइन कैंपेन में उन्हें नेपाल के अगले नेता के तौर पर बताया जा रहा है. 'बालेन' के नाम से पॉपुलर 35 साल के एक रैपर से राजनेता बने हैं जो मई 2022 से काठमांडू के 15वें मेयर के रूप में अभी जिम्‍मेदारी निभा रहे हैं. उन्होंने एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में जीत हासिल की, और बिना किसी पार्टी समर्थन के इस पद पर आसीन होने वाले पहले व्यक्ति बन गए.

10- राष्‍ट्रपति का इस्‍तीफा

नेपाल के राष्‍ट्रपति राम चंद्र पौडेल ने विरोध प्रदर्शनों के बाद मंगलवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया. यह कदम भ्रष्टाचार विरोधी प्रदर्शनों के बीच केपी शर्मा ओली द्वारा नेपाल के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने के कुछ ही समय बाद उठाया गया. प्रदर्शनकारियों के एक समूह ने राष्ट्रपति के सरकारी आवास में जबरन घुसकर आग लगा दी. उन्होंने राष्ट्रपति भवन से कई सामान भी लूट लिया.