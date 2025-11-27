विज्ञापन
हत्यारे के खिलाफ कार्रवाई करो...नेपाल में Gen Z का गुस्‍सा फिर क्‍यों भड़का 

Read Time: 2 mins
  • पश्चिमी नेपाल के धनगढी में Gen Z युवाओं और CPN-UML कार्यकर्ताओं के बीच हिंसक झड़प हुई जिसमें कई युवा घायल हुए.
  • Gen Z प्रदर्शनकारियों ने CPN-UML पोलितब्यूरो सदस्य महेश बस्नेत के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और नारे लगाए.
  • धनगढी एयरपोर्ट पहुंचते ही तनावपूर्ण स्थिति पैदा हुई, पुलिस ने स्थिति नियंत्रण में लेने के लिए हस्तक्षेप किया.
नई दिल्‍ली:

पश्चिमी नेपाल में बुधवार को Gen Z युवाओं की बर्खास्त प्रधानमंत्री के पी शर्मा ओली की पार्टी CPN-UML के कार्यकर्ताओं से झड़प हो गई. पुलिस ने बताया कि Gen Z CPN-UML की पोलितब्यूरो सदस्य महेश बस्नेत के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे. वह कैलाली जिले के धनगढी में पार्टी की यूथ ब्रिगेड की तरफ से आयोजित एक कार्यक्रम में भाग लेने पहुंचे थे. पुलिस के अनुसार, Gen Z प्रदर्शनकारियों और नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी (यूनिफाइड मार्क्सिस्ट-लेनिनिस्ट) के कार्यकर्ताओं के बीच हुए टकराव में कई युवा घायल हो गए. 

धनगढ़ी एयरपोर्ट पर स्थिति तनावपूर्ण 

बस्नेत के धनगढी एयरपोर्ट पहुंचते ही स्थिति तनावपूर्ण हो गई, जहां प्रदर्शनकारियों ने 'ओली के लोगों वापस जाओ' और 'हत्यारे के खिलाफ कार्रवाई करो' जैसे नारे लगाए. स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा. यह CPN-UML नेताओं को निशाना बनाकर किए जा रहे प्रदर्शनों की ताजा कड़ी है. मंगलवार को Gen Z युवाओं ने मोरंग जिले के बिराटनगर में प्रदर्शन किया था, जबकि 19 नवंबर को बारा जिले के सिमरा में इसी तरह का विरोध हुआ था, जहां बस्नेत के आने का कार्यक्रम था. 

कैंसिल हुईं काठमांडू की फ्लाइट्स 

प्रदर्शनकारियों द्वारा सिमरा एयरपोर्ट को घेरकर बस्नेत को लेकर आ रही बुद्ध एयर की उड़ान की लैंडिंग रोकने की कोशिश के बाद, अधिकारियों ने बारा के कुछ इलाकों में दो दिन का कर्फ्यू लगाया था. सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए एयरलाइन ने काठमांडू से उड़ान रद्द कर दी. देशभर में युवा, ओली के नेतृत्व वाली CPN-UML के खिलाफ विरोध तेज कर रहे हैं और 8 सितंबर को हुए Gen Z प्रदर्शनों के दौरान कम से कम 22 लोगों की मौत के लिए पूर्व प्रधानमंत्री को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं. 
 

