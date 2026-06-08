फिलीपींस में भूंकप की तबाही के बीच ममता की मिसाल, जान की परवाह छोड़कर मां ने बच्चे को ऐसे बचाया- Video

फिलीपींस में सोमवार सुबह आई कुदरती आफत ने हर तरफ तबाही का खौफनाक मंजर पैदा कर दिया. जब रिक्टर पैमाने पर 7.8 की तीव्रता वाले बेहद शक्तिशाली भूकंप ने देश के दक्षिणी हिस्से को झकझोर कर रख दिया, तो महज कुछ ही सेकंड में बड़ी-बड़ी इमारतें ताश के पत्तों की तरह हिलने लगीं. दीवारें दरक गईं, कई इमारतें जमींदोज हो गईं और चारों तरफ चीख-पुकार मच गई. इस भीषण त्रासदी में कम से कम 31 लोगों की मौत की दर्दनाक खबर है. भूकंप इतना भयावह था कि पड़ोसी देशों तक सुनामी का अलर्ट जारी करना पड़ा.
लेकिन कुदरत के इस कहर के बीच सोशल मीडिया पर एक ऐसा दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया है. यह वीडियो एक मां की ममता और उसकी अटूट बहादुरी की गवाही देता है. भूकंप के बीच मां अपने बच्चे की जान बचाने के लिए खुद मौत के मुंह में कूद गई.
जब झूले की तरह हिलने लगा घर
वायरल हो रहे इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि भूकंप का झटका कितना तगड़ा और खौफनाक था. धरती के हिलते ही पूरा घर किसी झूले की तरह बुरी तरह डोलने लगा. घर के अंदर रखा सामान और सोफा तेजी से इधर-उधर भागने लगा, लेकिन इस खौफ के बीच मां की ममता को अपनी जान की कोई परवाह नहीं थी.
वीडियो के विजुअल्स में कैद हुआ कि एक मासूम बच्चा सोफे पर अकेला था. जैसे ही भूकंप के तेज झटके महसूस हुए, मां ने एक पल की भी देरी नहीं की. वह अपनी जान की परवाह किए बिना, कांपती धरती और गिरते सामान के बीच तेजी से दौड़कर सोफे की तरफ लपकी. उसने तुरंत बच्चे को अपनी आगोश में ले लिया ताकि उसे आंच भी न आ सके. सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और लोग इस मां के जज्बे को सलाम कर रहे हैं.
🇵🇭 Las imágenes captan el momento en que una mujer corre para resguardar a un niño que estaba en un sofá durante el fuerte terremoto registrado en Filipinas. pic.twitter.com/eM9WNmdvvg— Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) June 8, 2026
मिंडानाओ में मची तबाही, स्कूल समेत कई इमारतें ढहीं
यूएस जियोलॉजिकल सर्वे (USGS) के मुताबिक, सोमवार की सुबह आए इस विनाशकारी भूकंप का केंद्र फिलीपींस का दक्षिणी हिस्सा यानी मिंडानाओ क्षेत्र था. 7.8 की प्रचंड तीव्रता वाले इस भूकंप ने पल भर में हंसते-खेलते इलाके को मलबे के ढेर में तब्दील कर दिया. समाचार एजेंसी एएफपी के अनुसार, अब तक इस हादसे में कम से कम 31 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हो चुकी है, जबकि दर्जनों लोग घायल बताए जा रहे हैं.
भूकंप के कारण इलाके की कई बड़ी और बहुमंजिला इमारतें जमींदोज हो गईं, जिसमें एक स्कूल भी शामिल है. गनीमत रही कि हादसे के वक्त राहत और बचाव कार्य तेजी से शुरू किया गया, लेकिन नुकसान का दायरा बहुत बड़ा है. सड़कों पर दरारें आ चुकी हैं और बिजली व संचार व्यवस्था पूरी तरह ठप हो गई है.
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