जापान में आया खौफनाक भूकंप, ऑपरेशन थिएटर में मरीज को बचाने के लिए खुद ढाल बने डॉक्टर

Doctor Save Patient Japan Earthquake: इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहे जापान के इस वीडियो में देखा जा सकता है कि, कुमामोटो (Kumamoto) के जनरल अस्पताल में 28 जुलाई की शाम 4:30 बजे सब कुछ सामान्य चल रहा था, तभी अचानक बिल्डिंगस हिलने लगीं और देखते ही देखते 6.8 तीव्रता का भूकंप आ गया. ऑपरेशन थिएटर में भारी-भरकम मशीनें, ट्रॉलियां और मेडिकल इक्विपमेंट ताश के पत्तों की तरह यहां-वहां बिखरने लगे. स्टाफ के कुछ लोग भूकंप के झटकों की वजह से जमान पर गिर पड़े. ऐसी सिचुएशन में भी डॉक्टरों ने अपनी जान की परवाह किए बिना मरीज को बचाने का फैसला किया. अब इसी समय का सीसीटीवी फुटेज इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोगों का दिल जीत रहा है.

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भूकंप के खौफनाक झटकों के बीच मरीज को ढाल बनकर बचाया (Japan surgeons save patient)

इंटरनेट पर वायरल हो रहे इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि, दो सर्जन बेहोश मरीज के ऊपर झुक गए. यही नहीं उन्होंने अपने हाथों और शरीर से मरीज को पूरी तरह ढक लिया, ताकि ऊपर से कोई भारी चीज मरीज पर न गिर जाए. इस दौरान पूरा कमरा तेजी से हिल रहा था. यूके के गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट (Gastroenterologist) डॉक्टर कीथ सिआउ ने इस वीडियो को अपने X अकाउंट '@drkeithsiau' शेयर करते हुए डॉक्टरों के इस काम की जमकर तारीफ की. उन्होंने कहा कि, 'इतने तनाव के बावजूद डॉक्टरों ने मरीज को संभाले रखा.'

भूकंप के बाद भी नहीं रुके कदम (Kumamoto hospital earthquake video)

अस्पताल के प्रवक्ता शोतारो योशिहारा ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि, 'उस वक्त जो हो सकता था, सबने वही किया. अगर हमारा जैसा बड़ा अस्पताल काम बंद कर दे, तो ये बहुत बड़ा झटका होगा. भूकंप के वक्त अस्पताल में चार अलग-अलग सर्जरी चल रही थीं. जैसे ही झटके रुके, डॉक्टरों की टीमों ने अपना काम फिर से शुरू किया और सभी ऑपरेशन सफलतापूर्वक पूरे किए.' इस हादसे में कुमामोटो क्षेत्र में 38 लोगों की जान चली गई. आपदा के समय में जहां लोग अपनी जान बचाकर भागते हैं, वहां इन डॉक्टरों ने जो किया उसकी अब हर जगह चर्चा हो रही है. सोशल मीडिया पर लोग इन डॉक्टरों को रियल हीरो बता रहे हैं.

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