- कोलंबिया में सोमवार को सुबह करीब 7:30 बजे आया था भूकंप
- भूकंप के कारण कम से कम 132 लोगों की मौत हो गई है
- करीब 1,500 इमारतों को नुकसान पहुंचा है.
कोलंबिया में भूकंप से धरती ऐसे हिली की देखते ही देखते गगनचुंबी इमारतें जमींदोज हो गईं. लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर-उधर भागते दिखे. चीख-पुकार के बीच 132 सांसें थम गईं. 500 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं. हालांकि, मृतकों और घायल होने वाले लोगों को की संख्या बढ़ सकती है. सोशल मीडिया पर शेयर किए वीडियोज इस विनाशकारी भूकंप से हुई तबाही के मंजर को बयां कर रहे हैं.
Así colapsó parte del Hospital Universitario de Cali, una de las ciudades más golpeadas por el sismo. #Colombia #Terremoto pic.twitter.com/1q3VRRUVzH— Cristian Crespo F. 🇨🇺 (@cristiancrespoj) August 10, 2026
अब तक 132 लोगों की मौत
कोलंबियाई एसोसिएशन ऑफ कैपिटल सिटीज के अनुसार भूकंप के कारण कम से कम 132 लोगों की मौत हो गई है और 570 लोग घायल हुए हैं. करीब 1,500 इमारतों को नुकसान पहुंचा है.
Colombia: Significant damage reported in Pereira following the powerful M7.2 earthquake earlier.— Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) August 10, 2026
Buildings have collapsed, with reports of people trapped beneath the rubble. pic.twitter.com/o1ZlmBiaP5
जान बचाने के लिए भागे लोग
भूकंप का असर पूरे कोलंबिया में महसूस हुआ. राजधानी बोगोटा में भी लोग घबराकर सड़कों पर निकल आए. जो जिस हालत में था वैसे ही घर के बाहर की ओर भागा. सोशल मीडिया पर शेयर किए गए एक वीडियो में देखा जा सकता है कि कुछ लोग जान बचाने के लिए बिना शर्ट पहने ही बाहर की ओर भागे.
BREAKING: A 7.4 magnitude earthquake has struck the San José del Palma region of Colombia, with the mayor of Choco stating that, "there are injuries and severe damage to buildings, and we are concerned about aftershocks" pic.twitter.com/ZkZaOtunM9— StrandenOSINT (@StrandenOSINT) August 10, 2026
1500 इमारतों को पहुंचा नुकसान
इस विनाशकारी भूकंप की वजह से करीब 1,500 इमारतों को नुकसान पहुंचा है. चर्च का टावर भी टूटकर गिर गया. कई वीडियोज सामने आए हैं, जिसमें इमरतें ढहती हुई दिख रही है. इन इमारतों में मौजूद लोग जान बचाने के लिए भागते दिखे.
Crazy scene as a 7.4 magnitude earthquake hits Colombia pic.twitter.com/9qYHXlqEEq— Surajit (@surajit_ghosh2) August 11, 2026
दहशत में घर से बाहर निकले लोग, हिलने लगी कार
एक वीडियो में देखा जा सकता है कि भूकंप के हल्के झटके महसूस होने पर कुछ लोग अपने घरों से बाहर निकल आते हैं. कुछ ही देर में भूकंप के तेज झटके आने लगते हैं और लोगों में दहशत फैल जाती है. वीडियो में देखा जा सकता है कि भूकंप के झटकों से वहां खड़ी कार हिलने लगती है और उसमें सायरन बजने लगता है.
Magnitude 7.4 Earthquake Strikes Colombia, Causing Injuries and Significant Building Damage in Choco Region pic.twitter.com/SzGNrnyv2i— Vegas ʷ̣ (@vegasyx) August 10, 2026
घर की दूसरी मंजिल से कूद गए लोग
कोलंबिया के क्विब्दो में रहने वाले लॉ स्टूडेंट विलमर कुएस्ता ने न्यूज एजेंसी AFP को बताया कि भूकंप के दौरान जोरदार झटके लगे. उन्होंने कहा, "लोग बिना कपड़ों के बाहर भागे. कुछ लोग अपने घर की दूसरी मंजिल से कूद गए."
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