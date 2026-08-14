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जीते जी घर से निकाला, मौत के बाद शव से लगवाया सादे कागज पर अंगूठा! वायरल VIDEO के बाद बेटे पर लगे आरोपों का सच क्या है?

यूपी के लखनऊ से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है. एक शख्स की मौत के बाद उसके बेटे ने प्रॉपर्टी से जुड़े मकसद के लिए शव से सादे कागज पर अंगूठे का निशाना प्रिंट करवाया.

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जीते जी घर से निकाला, मौत के बाद शव से लगवाया सादे कागज पर अंगूठा! वायरल VIDEO के बाद बेटे पर लगे आरोपों का सच क्या है?
  • एक बेटे पर पिता की मौत के बाद शव के अंगूठे का निशान सादे कागजों पर लेने का आरोप लगा है.
  • घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने जांच शुरू की है.
  • पिता ने प्रताड़ना से तंग आकर बेटे को संपत्ति से बेदखल कर जमीन बेटियों के नाम कर दी थी.
वायरल वीडियो में दिख रहे लोगों की पहचान के लिए क्या कदम उठाए गए?
लखनऊ:

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक शख्स पर अपने पिता के अंतिम संस्कार से पहले उनके शव के अंगूठे का निशान सादे कागजों पर लेने की बात सामने आई है. शख्स पर आरोप लगा है कि उसने यह काम संपत्ति विवाद से जुड़े किसी मकसद के लिए किया है. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसके बाद पुलिस ने मामले में जांच शुरू कर दी है. 

क्या है पूरा मामला?

लखनऊ में रहीमाबाद के खड़ौहा गांव में 75 साल के बुजुर्ग की मौत के बाद उनके बेटे पर जमीन के लालच में मृत पिता के सादे कागजों पर अंगूठे के निशान लगवाने का गंभीर आरोप लगा है. घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें कुछ लोग मृतक के अंगूठे का निशान कागज पर लगवाते दिखाई दे रहे हैं. गांव के लोगों ने इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया. हालांकि, पुलिस का कहना है कि अभी मामले में कोई लिखित शिकायत नहीं मिली है और वायरल वीडियो की जांच की जा रही है.

परिजनों के मुताबिक, छत्रपाल (75) और उनकी पत्नी शिवदेवी को उनके बेटे महेंद्र और बहू लक्ष्मी कथित तौर पर लंबे वक्त से प्रताड़ित कर रहे थे. आरोप है कि साल 2023 में बुजुर्ग दंपति को उनके पैतृक घर से बाहर निकाल दिया गया. इसके बाद दोनों ने रिश्तेदारों के यहां रहकर अपनी जिंदगी गुजारी.

साल 2024 में छत्रपाल अपनी बड़ी बेटी सुमन और दो अन्य बेटियों के पास रहने लगे. बेटियों ने बुजुर्ग माता-पिता की देखभाल की. परिजनों के मुताबिक, बेटियों की सेवा से खुश होकर छत्रपाल ने अपनी करीब साढ़े छह बीघा जमीन में से एक-एक बीघा तीनों बेटियों के नाम कर दी.

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संपत्ति से बेदखल बेटा! 

परिजनों का दावा है कि बेटे और बहू की कथित प्रताड़ना से परेशान होकर छत्रपाल ने न्यूजपेपर में सार्वजनिक सूचना पब्लिश करवा कर महेंद्र और उसकी पत्नी को अपनी चल-अचल संपत्ति से बेदखल कर दिया था. आरोप है कि इसी फैसले को लेकर महेंद्र अपने पिता से नाराज था.

मृतक की बेटी सुमन के मुताबिक, 7 जुलाई को पिता की तबीयत बिगड़ी तो उन्होंने अपने भाई महेंद्र को इसकी जानकारी दी. इसके बाद, महेंद्र परिजनों के साथ लखनऊ पहुंचा. आरोप है कि बहन से विवाद के बाद वह पिता को इलाज कराने के बहाने अपने साथ गांव ले गया. सुमन का दावा है कि गांव ले जाने के महज तीन दिन बाद 9 जुलाई को छत्रपाल की मौत हो गई.

अंतिम संस्कार के दौरान बहनों से विवाद...

पिता की मौत की खबर मिलने के बाद बेटियां गांव पहुंचीं. सुमन का आरोप है कि अंतिम संस्कार के दौरान महेंद्र ने उसके और उसकी बहनों के साथ गाली-गलौज और बदसलूकी की. इसी बीच सामने आए वीडियो ने पूरे मामले को और गंभीर बना दिया. वीडियो में मृत पिता के हाथ के अंगूठे का निशान कागज पर लगवाए जाने का दावा किया जा रहा है. गांव वालों ने घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया और यह तेजी से वायरल हो गया.

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कागज पर क्यों लगवाया अंगूठे के निशान?

वीडियो वायरल होने के बाद सबसे बड़ा सवाल यही है कि मृत पिता के अंगूठे के निशान सादे कागजों पर क्यों लगवाए जा रहे थे और इन कागजों का इस्तेमाल किस मकसद से किया जाना था? फिलहाल इन सवालों का जवाब जांच के बाद ही मिल पाएगा, लेकिन गैर-कानूनी तरीके से बेटे महेंद्र पर जमीन और संपत्ति अपने नाम करवाने के बेहद गंभीर आरोप लगे हैं, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है.

रहीमाबाद थाना प्रभारी के मुताबिक, मामले में अभी तक कोई शिकायत नहीं मिली है. वायरल वीडियो की जांच की जा रही है. पुलिस जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई करेगी. फिलहाल, वीडियो की सत्यता, उसमें दिखाई दे रहे लोगों की पहचान और सादे कागजों पर अंगूठे के निशान लगवाने के पीछे की वजह पुलिस जांच का विषय है.

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