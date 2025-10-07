विज्ञापन
एक डंक और 90 सेकेंड में काम तमाम… यह है पानी में मिलने वाला दुनिया का सबसे खतरनाक जीव

पानी के अंदर मिलने वाले जीव के डंक मारने वाली कोशिकाओं (निमेटोसिस्ट) में ऐसा जहर होता है जो एक साथ हृदय, तंत्रिका तंत्र और त्वचा की कोशिकाओं पर हमला करता है, जिससे मिनटों में दिल धड़कना बंद हो जाता है.

एक डंक और 90 सेकेंड में काम तमाम… यह है पानी में मिलने वाला दुनिया का सबसे खतरनाक जीव
Australian box jellyfish: यह है पानी में मिलने वाला दुनिया का सबसे खतरनाक जीव
  • बॉक्स जेलीफिश का नाम उसके शरीर के बॉक्स जैसे आकार के कारण पड़ा है और इसके डंक में घातक जहर होता है
  • बॉक्स जेलीफिश के डंक लगने पर कुछ मिनटों में पक्षाघात, हृदय गति रुकना और मौत हो सकती है
  • ऑस्ट्रेलियाई बॉक्स जेलीफिश चिरोनेक्स फ्लेकेरी सबसे जहरीला माना जाता है, जिसका आकार और डंक बहुत बड़े होते हैं
क्या आपको पानी के अंदर मिलने वाले दुनिया के सबसे खतरनाक जीव के बार में पता है? अगर आप उसे सिर्फ नाम से जानते हैं और स्कूबा डाइविंग के समय वह आपके सामने आ भी जाए तो उसको देखकर आपको कभी नहीं लगेगा कि यह इतना खतरनाक हो सकता है. हम बात कर रहे हैं बॉक्स जेलीफिश की. वे देखने में तो इतने खतरनाक नहीं लगते हैं, लेकिन इस बॉक्स जेलीफिश का एक डंक आपको मौत की गोद में भेज देगा. 

बॉक्स जेलीफिश का नाम कैसे पड़ा?

पहला सवाल कि बॉक्स जेलीफिश को बॉक्स जेलीफिश क्यों कहा जाता है. दरअसल इनका नाम उनके शरीर के आकार के कारण रखा गया है. उनके जहर से भरे डंक जैविक बूबी जाल में ढके होते हैं जिन्हें नेमाटोसिस्ट के नाम से जाना जाता है.

बॉक्स जेलीफिश कितना खतरनाक?

जिन लोगों और जानवरों को इसका डंक लग जाता है, उन्हें कुछ ही मिनटों के भीतर पक्षाघात (पैरालिसिसि) हो सकती है, उनकी हृदय गति रुक सकता है और उनकी मृत्यु हो सकती है. दरअसल इसके डंक मारने वाली कोशिकाओं (निमेटोसिस्ट) में ऐसा जहर होता है जो एक साथ हृदय, तंत्रिका तंत्र और त्वचा की कोशिकाओं पर हमला करता है, जिससे मिनटों में दिल धड़कना बंद हो जाता है. अमेरिका के सरकारी नेशनल ओशन सर्विस की रिपोर्ट के अनुसार यहां यह बात ख्याल में रखनी जरूरी है कि बॉक्स जेलीफिश की लगभग 50 प्रजातियां हैं और उनमें से केवल कुछ में ही जहर होता है जो मनुष्यों के लिए घातक हो सकता है.

इसके अनुसार भले बॉक्स जेलीफिश दुनिया भर के गर्म तटीय जल में पाए जाते हैं, लेकिन इनमें से जो घातक किस्में हैं, वे मुख्य रूप से इंडो-पैसिफिक क्षेत्र और उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती हैं. इसमें ऑस्ट्रेलियाई बॉक्स जेलीफिश (चिरोनेक्स फ्लेकेरी) भी शामिल है, जिसे सबसे जहरीला समुद्री जानवर माना जाता है. चिरोनेक्स फ्लेकेरी बॉक्स जेलीफिश में सबसे बड़ी है, जिसके शरीर का आकार एक फुट डायमीटर (व्यास) तक और मोटे, बूटलेस जैसे टेंटिकल्स (डंक) 10 फुट तक लंबे होते हैं.

बॉक्स जेलीफिश दूसरे जेलीफिश से कैसे अलग?

बॉक्स जेलीफिश में ऐसे कई गुण होते हैं जो उन्हें अन्य जेलीफिश से अलग करते हैं. बॉक्स जेलीफिश तैर सकती हैं. उनकी अधिकतम गति 4 नॉट (7.4 किमी प्रति घंटे) तक हो सकती है. दूसरी तरफ जेलीफिश की अधिकांश अन्य प्रजातियां जहां भी पानी की धारा उन्हें ले जाती है, वहां वो तैरती रहती हैं. उनका अपनी दिशा पर बहुत कम कंट्रोल होता है. इसके अलावा बॉक्स जेलीफिश देख भी सकते हैं. उनकी गति और उनकी देखने की क्षमता, कुछ रिसर्चर्स का मानना है कि इन्हीं गुणों के कारण वे सक्रिय रूप से अपने शिकार, मुख्य रूप से झींगा और छोटी मछलियों का शिकार करती हैं.

