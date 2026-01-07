विज्ञापन
समंदर में मिली 'पीली ईंटों वाली सड़क', पाताल लोक का खुलेगा नया राज, VIDEO देख क्या बोले वैज्ञानिक?

पहली नज़र में यह सड़क किसी काल्पनिक दुनिया की ओर जाने वाला रास्ता लगती है, लेकिन असल में यह धरती के भूगर्भीय इतिहास को समझने की एक अहम कड़ी है.

समुद्र की गहराई में मिली ‘पीली ईंटों की सड़क’!

वैज्ञानिकों को समुद्र की अथाह गहराइयों में एक ऐसी खोज मिली है, जिसने लोगों की कल्पना को झकझोर कर रख दिया है. हवाई द्वीपों के उत्तर में समुद्र तल पर एक ऐसी संरचना देखी गई है, जो देखने में बिल्कुल पीली ईंटों की सड़क जैसी लगती है.

कहां और कैसे हुई यह हैरान करने वाली खोज?

यह खोज वर्ष 2022 में पपाहानाउमोकुआकेआ समुद्री राष्ट्रीय स्मारक क्षेत्र में लिलिउओकलानी रिज के पास हुई थी. यह इलाका दुनिया के सबसे बड़े समुद्री संरक्षित क्षेत्रों में से एक है, जिसकी समुद्र तल का महज़ तीन प्रतिशत हिस्सा ही अब तक खोजा जा सका है. नॉटिलस नामक अनुसंधान पोत इस क्षेत्र का सर्वे कर रहा था, तभी वैज्ञानिकों की टीम की नज़र इस अजीबो-गरीब संरचना पर पड़ी.

पीली ईंटों की सड़क' जैसा नज़ारा

वीडियो में देखा जा सकता है कि समुद्र तल पर एक सूखी झील जैसी सतह है, जो लगभग 3 हजार मीटर गहराई में स्थित है. सतह इतनी सख्त और फटी हुई दिखती है कि वह पकाई हुई मिट्टी की परत जैसी प्रतीत होती है. कुछ हिस्सों में चट्टानें इस तरह टूटी हुई हैं कि वे बिल्कुल ईंटों की कतार जैसी लगती हैं, मानो किसी ने रास्ता बना दिया हो.

वैज्ञानिकों ने क्या बताया?

वैज्ञानिकों के अनुसार यह संरचना किसी इंसानी निर्माण का हिस्सा नहीं, बल्कि ज्वालामुखी चट्टान की एक खास किस्म है. इसे हाईलोक्लास्टाइट चट्टान कहा जाता है, जो तेज ज्वालामुखीय विस्फोटों के दौरान बनती है. गर्म और ठंडे तापमान के बार-बार बदलाव के कारण चट्टानों में 90 डिग्री के कोण पर दरारें पड़ जाती हैं, जिससे यह ईंटों जैसी आकृति बनती है. 

धरती का वो हिस्सा जिसे हमने देखा ही नहीं

एक अध्ययन के मुताबिक, इंसान अब तक समुद्र की गहराइयों का महज़ बेहद छोटा हिस्सा ही देख पाया है. 67 सालों में गहरे समुद्र के सिर्फ 0.001 प्रतिशत हिस्से की ही तस्वीरें ली जा सकी हैं. यह क्षेत्रफल किसी छोटे देश जितना ही है, जबकि समुद्र धरती की सबसे बड़ी पारिस्थितिकी प्रणाली है.

क्यों खास है यह खोज?

पहली नज़र में यह सड़क किसी काल्पनिक दुनिया की ओर जाने वाला रास्ता लगती है, लेकिन असल में यह धरती के भूगर्भीय इतिहास को समझने की एक अहम कड़ी है. वैज्ञानिकों का कहना है कि ऐसी खोजें समुद्र तल पर मौजूद जीवन और प्राचीन ज्वालामुखीय गतिविधियों को समझने में मदद करती हैं. इस इलाके की खोज अभी जारी है और वैज्ञानिक मानते हैं कि आने वाले समय में समुद्र की गहराइयों से ऐसे और रहस्यमयी नज़ारे सामने आ सकते हैं.

