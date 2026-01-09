क्या इतनी घटिया है इंग्लिश टीम? पूर्व ऑस्ट्रेलिया दिग्गज ने एशेज 2025-26 में प्रदर्शन के आधार पर चुनी परफेक्ट प्लेइंग XI

Kerry O'Keeffe Picks His Combined AUS-ENG XI: ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच खेले जाने वाले प्रतिष्ठित 'द एशेज' सीरीज का समापन हो चुका है. घरेलू जमीन पर बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए एक बार फिर से ऑस्ट्रेलियाई टीम खिताब पर कब्जा जमाने में कामयाब रही. कंगारू टीम ने इस बार प्रतिष्ठित ट्रॉफी को 4-1 से अपने नाम किया है. जिसके बाद उसकी चारो तरफ सराहना हो रही है. इसके उलट इंग्लिश टीम को काफी आलोचनाओं का सामना करा पड़ रहा है. लगातार चल रहे उठापटक के बीच पूर्व ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर और कमेंटेटर केरी ओ'कीफ ने अपना विचार साझा किया है. यहां उन्होंने किसी टीम या खिलाड़ी के प्रति कोई बात नहीं की है. बल्कि उन्होंने प्रदर्शन के आधार पर ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के खिलाड़ियों को मिलाकर एशेज 2025-26 की परफेक्ट प्लेइंग इलेवन का ऐलान किया है. हैरानी वाली बात यह है कि उन्होंने प्लेइंग इलेवन में एक भी इंग्लिश खिलाड़ियों को शामिल नहीं किया है.

76 वर्षीय पूर्व ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर ने सलामी जोड़ी के रूप में ट्रेविस हेड और जेक वेदरल्ड का चुनाव किया है. पारी का आगाज करते हुए इन दोनों ही खिलाड़ियों का प्रदर्शन सराहनीय रहा था. मध्यक्रम में उन्होंने मार्नस लाबुशेन, स्टीव स्मिथ और उस्मान ख्वाजा जैसे धुरंधरों को मौका दिया है, जो बीते एशेज में काफी अच्छे टच में नजर आए थे.

विकेट कीपर के तौर पर उन्होंने अपनी टीम में एलेक्स कैरी का चुनाव किया है. वहीं ऑलराउंडर खिलाड़ियों के तौर पर उन्होंने अपनी टीम में कैमरून ग्रीन और ब्यू वेबस्टर को मौका दिया है. ये दोनों ही खिलाड़ी पूरी सीरीज में बल्ले और गेंद दोनों से प्रभावी रहे.

टीम में उन्होंने तीन तेज गेंदबाजों को शामिल किया है. ये तीनों गेंदबाज मिचेल स्टार्क, माइकल नेसर और स्कॉट बोलैंड हैं. पूर्व कंगारू क्रिकेटर ने अपनी टीम में एक भी स्पिनर का चुनाव नहीं किया है.

केरी ओ'कीफ की तरफ से चुनी गई टीम

ट्रेविस हेड, जेक वेदरल्ड, मार्नस लाबुशेन, स्टीव स्मिथ, उस्मान ख्वाजा, कैमरून ग्रीन, एलेक्स कैरी, ब्यू वेबस्टर, मिचेल स्टार्क, माइकल नेसर और स्कॉट बोलैंड.

