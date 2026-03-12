विज्ञापन
विशेष लिंक
WAR UPDATE

मिडिल ईस्ट वार 12-3-2026: ईरान में 30 लाख लोग विस्थापित, रूस से अमेरिका ने मांगी मदद, 10 अपडेट्स

युद्ध चाहे जिस भी कारण से हो, उसका दायरा कभी सीमित नहीं रहता. ईरान-इजरायल-अमेरिका युद्ध का असर अब पूरी दुनिया पर पड़ने लगा है. तेल-गैस संकट के कारण अमेरिका पर अब प्रेशर बढ़ने लगा है.

Read Time: 6 mins
Share
मिडिल ईस्ट वार 12-3-2026: ईरान में 30 लाख लोग विस्थापित, रूस से अमेरिका ने मांगी मदद, 10 अपडेट्स
  • ईरान पर इजरायल और अमेरिका के हमलों के बाद वैश्विक तेल और गैस संकट गहरा गया है
  • अमेरिकी ऊर्जा विभाग ने अस्थिरता कम करने के लिए रणनीतिक भंडार से तेल छोड़ने का फैसला किया है
  • ईरान में युद्ध के कारण लगभग 32 लाख लोग विस्थापित हो चुके हैं, जिससे मानवीय संकट भी बढ़ गया है
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

ईरान पर इजरायल-अमेरिका के हमले के बाद दुनिया भर में तेल-गैस संकट गहरा गया है. अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (IEA) का कहना है कि युद्ध के कारण तेल की कीमतों में अब तक का सबसे बड़ा संकट आया है. युद्ध को जल्द खत्म करने दबाव के बीच अमेरिकी ऊर्जा विभाग ने कहा है कि वह बाजार में अस्थिरता को कम करने के लिए आईईए सदस्यों के बीच हुए 40 करोड़ बैरल तेल छोड़ने के समझौते के तहत अपने रणनीतिक भंडार से 1 करोड़ करोड़ बैरल तेल छोड़ेगा. यही नहीं अमेरिका अब इसको लेकर रूस से भी बात कर रहा है. यहां जानिए आज के बड़े अपडेट्स- 

  1. तेहरान और यरुशलम में धमाके: एएफपी के एक पत्रकार ने बताया कि गुरुवार को ईरानी राजधानी में कई शक्तिशाली धमाके हुए. पत्रकार ने बताया कि पश्चिमी तेहरान से धुआं उठता देखा गया, लेकिन यह तुरंत स्पष्ट नहीं हो पाया कि किन द्वीपों को निशाना बनाया गया था. इजरायल की सेना ने कहा कि उसने ईरान भर में हमलों की एक नई "व्यापक" लहर शुरू कर दी है. एएफपी के पत्रकारों ने बताया कि इजरायली सेना द्वारा ईरान से मिसाइलें दागे जाने की सूचना के बाद यरुशलम में भी धमाकों की आवाजें सुनी गईं. ईरान के संसद अध्यक्ष मोहम्मद बगेर ग़ालिबफ़ ने गुरुवार को चेतावनी दी कि अगर संयुक्त राज्य अमेरिका और इजरायल खाड़ी में स्थित उसके किसी भी द्वीप पर हमला करते हैं तो तेहरान "सभी संयम छोड़ देगा". 
  2. ईरान में 30 लाख लोग विस्थापित हुए: संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी ने गुरुवार को बताया कि लगभग दो सप्ताह पहले युद्ध शुरू होने के बाद से ईरान में 32 लाख तक लोग विस्थापित हो चुके हैं. 
  3. दुबई, इराक और कुवैत पर नए हमले: दुबई ने गुरुवार को दो स्थानों पर ड्रोन हमले और मलबा गिरने की सूचना दी, जबकि कुवैत के हवाई अड्डे को ईरान के खाड़ी अभियान के दौरान हुए एक और हमले में नुकसान पहुंचा. ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स ने कहा कि उन्होंने इजरायल के साथ-साथ संयुक्त अरब अमीरात, इराक और कुवैत में अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया है
  4. इराकी कुर्दिस्तान में इतालवी अड्डे पर हमला: अधिकारियों ने बताया कि इराकी कुर्दिस्तान में स्थित एक इतालवी सैन्य अड्डे पर हमला हुआ, जहां इतालवी सैनिक कुर्दिस्तानी सुरक्षा बलों को प्रशिक्षण देते हैं. हमले में नुकसान तो हुआ, लेकिन कोई घायल नहीं हुआ. एक कुर्द सुरक्षा सूत्र ने बताया कि बुधवार को एरबिल हवाई अड्डे पर तैनात अमेरिकी नेतृत्व वाली अंतरराष्ट्रीय सेनाओं ने एरबिल के ऊपर ड्रोन को मार गिराया.
  5. बेरूत के समुद्र तट पर हमले में आठ लोगों की मौत: लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि बेरूत के समुद्र तट क्षेत्र में इजरायली हमले में आठ लोग मारे गए और 31 घायल हो गए. राजधानी के मध्य में हुए एक अन्य हमले के कुछ घंटों बाद ही यह हमला हुआ, जहां कुछ विस्थापित लोग खुले में सो रहे थे.
  6. खाड़ी में जहाजों पर हमले: ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स ने गुरुवार को कहा कि उन्होंने खाड़ी के उत्तरी भाग में मार्शल द्वीप समूह के ध्वज वाले एक जहाज पर हमला किया, जिसके बारे में उनका दावा है कि वह अमेरिकी स्वामित्व वाला था. इस बीच, जहाज के मालिक ने बताया कि होर्मुज जलडमरूमध्य में महत्वपूर्ण जलप्रपात में मिसाइलों से क्षतिग्रस्त हुए थाई मालवाहक पोत पर फंसे तीन चालक दल के सदस्यों को अभी तक बचाया नहीं जा सका है. सरकारी अधिकारियों ने आईएनए समाचार एजेंसी को बताया कि इराक के तट पर दो तेल टैंकरों पर हमला किया गया. बंदरगाह अधिकारियों ने बताया कि एक जहाज के कम से कम एक चालक दल के सदस्य की मौत हो गई और कई लापता हैं, जबकि 38 लोगों को बचा लिया गया है.
  7. इराक में हमले में नौ मारे गए: दो वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों ने एएफपी को बताया कि गुरुवार को इराक-सीरिया सीमा के पास हुए हवाई हमलों में ईरान समर्थित कम से कम नौ लड़ाके मारे गए. अधिकारियों ने आगे बताया कि अमेरिकी प्रतिबंध सूची में शामिल हरकत अंसार अल्लाह अल-अवफिया के अड्डे पर हुए इन हमलों में 10 अन्य लड़ाके घायल हो गए.
  8. ट्रंप का कहना है ईरान हार के करीब है: राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर इस बात पर जोर दिया कि ईरान पर अमेरिकी हमलों ने इस्लामी गणराज्य को लगभग हरा दिया है.  न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, पेंटागन में सांसदों को दी गई जानकारी के मुताबिक, ईरान के खिलाफ युद्ध के पहले सप्ताह में अमेरिकी सेना को 11.3 अरब डॉलर से अधिक का खर्च उठाना पड़ा. अपने समर्थकों को संबोधित करते हुए भाषण देने के बाद ट्रंप ने पत्रकारों से कहा, "वे लगभग हार के कगार पर हैं. हमने जीत हासिल कर ली है... हमने जीत हासिल कर ली है - पहले ही घंटे में सब कुछ खत्म हो गया था."
  9. तेल-गैस के लिए रूस से बात कर रहा अमेरिका: रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के दूत ने फ्लोरिडा में अमेरिकी समकक्षों के साथ हुई वार्ता को, जो युद्ध शुरू होने के बाद दोनों देशों के बीच पहली वार्ता थी, "फलदायक" बताया.  ये वार्ताएं ऐसे समय में हो रही हैं, जब मध्य पूर्व में युद्ध के चलते कीमतों को कम करने के लिए वाशिंगटन ने तेल पर लगे कुछ प्रतिबंध हटाए हैं. किरिल दिमित्रीव ने कहा कि ईरान संघर्ष से उपजे "वैश्विक ऊर्जा बाजारों में मौजूदा संकट" को देखते हुए वाशिंगटन रूसी तेल के महत्व को "बेहतर ढंग से समझने लगा है". उन्होंने यह भी कहा कि रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच बाजार सहयोग पर "निश्चित रूप से चर्चा हो रही है".
  10. चीन ने रिफाइंड तेल के निर्यात पर कड़े प्रतिबंध लगाए: ब्लूमबर्ग न्यूज़ के अनुसार, चीन ने रिफाइंड तेल उत्पादों के निर्यात पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए हैं, क्योंकि बीजिंग युद्ध से अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने की कोशिश कर रहा है. दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कच्चे तेल की सबसे बड़ी आयातक है, जिसके शोधन संयंत्र मुख्य रूप से देश के विशाल घरेलू बाजार की जरूरतों को पूरा करते हैं. आधिकारिक सीमा शुल्क आंकड़ों के अनुसार, यह गैसोलीन, डीजल और जेट ईंधन सहित परिष्कृत तेल उत्पादों का निर्यात भी करता है, जिसकी कुल मात्रा पिछले वर्ष 58 मिलियन टन थी.

ये भी पढ़ें-

ईरान के एक परमाणु ठिकाने पर इजरायल ने किया अटैक, IDF ने किया दावा

ईरान-इजरायल जंग के बीच पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शरीफ सऊदी अरब क्यों दौड़े

ये इतिहास का सबसे बड़ा तेल संकट: अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी, पाक-बांग्लादेश में हालात बदतर

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Middle East War, Middle East War Updates, Middle East War Updates Today, Iran Isreal War Update Today, Iran Us War Update Today
Get App for Better Experience
Install Now