मैक्सिको में पटरी से उतरीं ट्रेन की बोगियां, बड़े रेल हादसे में 13 की मौत और 98 घायल- PHOTOS

मैक्सिको में एक बड़ा रेल हादसा हो गया है. रविवार, 28 दिसंबर को मैक्सिको दक्षिणी ओक्साका राज्य में एक ट्रेन की कुछ बोगियां पटरी से उतर गईं, जिससे कम से कम 13 लोगों की मौत हो गई और करीब सौ अन्य घायल हो गए. न्यूज एजेंसी एएफपी की रिपोर्ट के अनुसार मैक्सिको के अधिकारियों ने पहले की संख्या को अपडेट करते हुए यह जानकारी दी है.

मैक्सिको रेलवे लाइन का संचालन करने वाली मैक्सिकन नौसेना ने एक बयान में कहा, "इस दुर्घटना के परिणामस्वरूप, 139 लोग खतरे से बाहर हैं, 98 घायल हुए हैं... और दुर्भाग्य से, 13 लोगों की जान चली गई."

मैक्सिकन नौसेना ने कहा कि ट्रेन में नौ चालक दल के सदस्यों (क्रू मेंबर) और 241 यात्रियों सहित 250 लोग सवार थे. हादसे के बाद ट्रेन पर सवार लोगों में से 193 खतरे से बाहर बताए गए हैं, जबकि 98 घायल हुए हैं, जिनमें 36 लोग ऐसे शामिल हैं जिन्हें चिकित्सा सहायता प्राप्त हो रही है.

मैक्सिकन राष्ट्रपति क्लाउडिया शीनबाम ने कहा कि उन्होंने नौसेना के सचिव और अन्य सीनियर अधिकारियों को क्षेत्र की यात्रा करने और प्रभावित लोगों के परिवारों की सहायता करने का निर्देश दिया है. देश के अटॉर्नी जनरल के ऑफिस ने कहा कि वह दुर्घटना का कारण निर्धारित करने के लिए एक जांच शुरू की जा रही. यह ट्रेन मैक्सिको की खाड़ी और प्रशांत महासागर के बीच चलती है और यात्रियों और माल दोनों को ले जाती है.

दक्षिण-पूर्व मेक्सिको को विकसित करने के लिए तत्कालीन राष्ट्रपति एंड्रेस मैनुअल लोपेज़ ओब्रेडोर के तहत एक प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजना के रूप में 2023 में इस लाइन का उद्घाटन किया गया था.

20 दिसंबर को, उसी मार्ग पर एक ट्रेन पटरी पार करने का प्रयास कर रहे एक मालवाहक ट्रक से टकरा गई, हालांकि उस घटना में किसी की मौत नहीं हुई.

