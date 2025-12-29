विज्ञापन
विशेष लिंक

रूस-यूक्रेन युद्ध खत्म करने के लिए शांति समझौते के ‘बहुत करीब’... जेलेंस्‍की से बैठक के बाद बोले ट्रंप

डोनाल्‍ड ट्रंप ने कहा कि हमारी शानदार बैठक हुई और हमने कई मुद्दों पर चर्चा की. उन्‍होंने कहा कि मुझे लगता है कि हम समझौते के बहुत करीब आ रहे हैं. उन्‍होंने कहा कि हमने उस युद्ध को समाप्त करने की दिशा में काफी प्रगति की है, जो शायद द्वितीय विश्व युद्ध के बाद का सबसे घातक युद्ध है.

Read Time: 4 mins
Share
रूस-यूक्रेन युद्ध खत्म करने के लिए शांति समझौते के ‘बहुत करीब’... जेलेंस्‍की से बैठक के बाद बोले ट्रंप
  • अमेरिका के राष्‍ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस-यूक्रेन युद्ध समाप्ति के लिए शांति समझौते के करीब होने की बात कही.
  • ट्रंप ने जेलेंस्‍की के साथ बैठक के बाद कहा कि प्रगति हुई है, लेकिन कुछ संवेदनशील मुद्दे अभी भी अनसुलझे हैं.
  • जेलेंस्की ने बताया कि 20 सूत्री शांति योजना पर करीब 90% सहमति बन चुकी है और सुरक्षा गारंटी पर पूर्ण सहमति है.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
फ्लोरिडा:

अमेरिकी के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फ्लोरिडा स्थित अपने मार-ए-लागो रिसॉर्ट में यूक्रेन के राष्ट्रपति वलोडिमिर जेलेंस्की के साथ बैठक के बाद कहा कि रूस-यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने के लिए शांति समझौते के "बहुत करीब" हैं. बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि उन्हें विश्वास है कि महत्वपूर्ण प्रगति हुई है और उन्होंने चर्चाओं को प्रोडक्टिव और व्यापक बताया. साथ ही ट्रंप ने युद्ध समाप्त करने को अपनी प्राथमिकता बताया और संघर्ष में हुए मानवीय नुकसान पर जोर दिया.

डोनाल्‍ड ट्रंप ने कहा कि हमारी शानदार बैठक हुई और हमने कई मुद्दों पर चर्चा की. उन्‍होंने कहा कि जैसा आप जानते हैं, मेरी राष्ट्रपति पुतिन से दो घंटे से अधिक समय तक चली एक बेहतरीन फोन कॉल हुई. हमने कई बिंदुओं पर चर्चा की. मुझे लगता है कि हम बहुत करीब आ रहे हैं, शायद बहुत करीब. उन्‍होंने कहा कि हमने यूरोपीय नेताओं से भी बात की. हमने उस युद्ध को समाप्त करने की दिशा में काफी प्रगति की है, जो शायद द्वितीय विश्व युद्ध के बाद का सबसे घातक युद्ध है.

ये भी पढ़ें: डेडलाइन नहीं, यूक्रेन युद्ध समाप्त करने पर ध्यान... जेलेंस्की से मुलाकात के दौरान ट्रंप का बयान

मुश्किल मुद्दे अभी भी अनसुलझे: ट्रंप

साथ ही ट्रंप ने कहा कि उन्हें विश्वास है कि शांति समझौता "करीब" है, लेकिन उन्होंने स्वीकार किया कि कुछ "मुश्किल" मुद्दे अभी भी अनसुलझे हैं. उन्होंने इनमें से एक मुद्दे को विशेष रूप से संवेदनशील बताया. जब उनसे अभी तक अनसुलझे "सबसे मुश्किल मुद्दों" के बारे में पूछा गया तो ट्रंप ने कहा, "जमीन, उस जमीन का कुछ हिस्सा छीन लिया गया है... बेहतर होगा कि अभी समझौता कर लिया जाए..."

साथ ही उन्‍होंने कहा कि युद्ध समाप्ति की कोई डेडलाइन नहीं है, हमारा ध्‍यान यूक्रेन युद्ध समाप्‍त करने पर है.

हर कोई चाहता है कि युद्ध समाप्त हो: ट्रंप

उन्होंने स्वीकार किया कि पूर्वी डोनबास इलाका एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है, जिसे लेकर रूस ने यूक्रेन से उसे सौंपने की मांग की है.

जेलेंस्की के साथ उपस्थित होते हुए उन्होंने कहा, "हम उस पर समझौते के करीब पहुंच रहे हैं और यह एक बड़ा मुद्दा है. निश्चित रूप से यह बड़े मुद्दों में से एक है और मुझे लगता है कि हम इसके करीब हैं."

ट्रंप ने युद्ध समाप्त करने को अपनी प्राथमिकता बताया और संघर्ष में हुए मानवीय नुकसान पर जोर दिया. उन्होंने कहा कि हर कोई चाहता है कि युद्ध समाप्त हो. मैं भी इसे समाप्त करना चाहता हूं क्योंकि मैं इतने सारे लोगों को मरते हुए नहीं देखना चाहता.

90 प्रतिशत सहमति बन चुकी है: जेलेंस्‍की

यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि ट्रंप के साथ हुई बातचीत में संभावित शांति समझौते के सभी प्रमुख पहलुओं पर चर्चा हुई. उन्‍होंने कहा कि हमने सभी विषयों पर बेहतरीन चर्चा की. हमने शांति के सभी पहलुओं पर चर्चा की.

उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों के बीच कई मोर्चों पर पहले ही महत्वपूर्ण सहमति बन चुकी है. जेलेंस्‍की ने कहा कि 20 सूत्री शांति योजना पर 90 प्रतिशत सहमति बन चुकी है, अमेरिका-यूक्रेन सुरक्षा गारंटी पर 100 प्रतिशत सहमत हैं और अमेरिका-यूरोप-यूक्रेन सुरक्षा गारंटी पर लगभग सहमत हो चुके हैं. सैन्य पहलू पर 100 प्रतिशत सहमति है. प्रोस्‍पेरिटी प्‍लान को अंतिम रूप दिया जा रहा है और हमने आगामी कार्रवाइयों के क्रम पर भी चर्चा की है.

उन्होंने आगे कहा, "हम इस बात पर सहमत हुए कि सुरक्षा गारंटी स्थायी शांति प्राप्त करने में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, और हमारी टीमें सभी पहलुओं पर काम करना जारी रखेंगी... यूक्रेन शांति के लिए तैयार है..."

यूरोपीय नेताओं से भी ट्रंप ने की बात

ट्रंप ने कहा कि रूस, यूक्रेन और यूरोपीय नेताओं के साथ बातचीत आने वाले दिनों में जारी रहेगी.

ट्रंप ने अपने मार-ए-लागो रिसॉर्ट में जेलेंस्‍की के लिए एक भव्य डिनर का आयोजन किया, जिसमें यूक्रेन की सरकार और ट्रंप प्रशासन के अधिकारी शामिल हुए. बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने यूरोपीय संघ के नेताओं के साथ भी बातचीत की.

फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब ने X पर एक पोस्ट में लिखा कि यह कॉल एक घंटे से अधिक चली और नेताओं ने युद्ध को समाप्त करने के लिए "ठोस कदमों" पर चर्चा की.

स्टब ने लिखा कि कॉल में ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, पोलैंड और नॉर्वे के नेताओं के साथ-साथ नाटो के महासचिव और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष भी शामिल थीं. स्टब ने कहा कि हम सभी एक न्यायपूर्ण और स्थायी शांति की दिशा में काम कर रहे हैं.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Volodymyr Zelensky, Donald Trump, Zelensky Trump Meeting
Get App for Better Experience
Install Now