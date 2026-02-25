मेक्सिको में मचे बवाल के बीच कर्मचारी को निकालने के लिए...कंपनी ने खरीद लीं सारी अमेरिका जाने वाली टिकटें

Andrew Barba American cloud application company: मेक्सिको में उस वक्त सनसनी फैल गई जब कुख्यात ड्रग सरगना Nemesio Oseguera Cervantes (जिसे एल मेंचो के नाम से जाना जाता है और जो Jalisco New Generation Cartel का मुखिया माना जाता है) उसके मारे जाने की खबरें सामने आईं. खबर फैलते ही कई इलाकों में हिंसा भड़क उठी. सड़कों पर जाम, उड़ानें रद्द और एयरपोर्ट पर अफरा-तफरी का मंजर था.

एयरपोर्ट पर दहशत का माहौल (Chaos at Guadalajara Airport)

ग्वाडलाहारा एयरपोर्ट पर हालात बिगड़ते जा रहे थे. इसी बीच अमेरिका की क्लाउड प्लेटफॉर्म कंपनी Vercel का एक कर्मचारी, एंड्रयू बार्बा, अपनी पत्नी के साथ वहां फंसा हुआ था. दोनों को हालात बिगड़ते देख वॉशरूम में पनाह लेनी पड़ी. इंटरनेट मुश्किल से चल रहा था और ज्यादातर फ्लाइट्स कैंसिल हो चुकी थीं.

10 hours ago I was in Guadalajara on way to Puerto Vallarta when chaos broke out in the airport and had to hide in a bathroom. Vercel leadership got together and didn't stop until my wife and I were safe. Internet barely worked so they booked every US bound flight on our behalf,… — Andrew Barba (@andrew_barba) February 23, 2026

कंपनी ने दिखाया जज्बा (Leadership Steps In)

सैन फ्रांसिस्को स्थित कंपनी की लीडरशिप टीम ने फौरन एक्शन लिया. उन्होंने ग्वाडलाहारा से अमेरिका जाने वाली हर उपलब्ध फ्लाइट की टिकट बुक कर ली. मकसद साफ था, कम से कम एक जहाज तो उड़ेगा. यह प्लान ए था और जरूरत पड़ती तो प्लान बी और सी भी तैयार था. आखिरकार किस्मत ने साथ दिया. एक फ्लाइट ने टेक ऑफ किया और बार्बा अपनी पत्नी के साथ सुरक्षित डलास पहुंच गए. बाद में उन्होंने X पर पोस्ट कर कंपनी का शुक्रिया अदा किया.

यह खबर सिर्फ एक रेस्क्यू स्टोरी नहीं, बल्कि कॉरपोरेट जिम्मेदारी की मिसाल है. यह घटना दिखाती है कि संकट में नेतृत्व कैसा होना चाहिए. अफरा-तफरी के उस माहौल में जहां हर कोई अपनी जान बचाने में लगा था, एक कंपनी ने अपने कर्मचारी के लिए पूरी ताकत झोंक दी. यही असली लीडरशिप है.

