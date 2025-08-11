विज्ञापन
320 km/h की रिकॉर्ड रफ्तार से चला रहा था कार, ₹91 हजार फाइन के साथ यह सजा मिली

सड़क के किनारे एक राडार स्टैंड ने इस कार चालक को अपनी नियमित जांच में पकड़ था. पुलिस ने कहा कि इसके डिस्प्ले की रीडिंग में 321 किलोमीटर प्रति घंटे की "उच्चतम रिकॉर्ड गति" दिखी.

कई लोगों को रफ्तार से मिलने वाले रोमांच का शौक होता है. अगर वो भी किसी कार पर बैठें और खाली रोड़ मिले तो कितने तेज भागेंगे? शायद बहुत हुआ तो 150 किमी प्रति घंटे की लीमिट पार कर जाएं. लेकिन अगर सोचिए कोई 300 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से भी तेज अपनी कार चला रहा हो तो?

जर्मन पुलिस ने कहा कि बर्लिन के पश्चिम में ऑटोबान (हाईवे) पर एक मोटर चालक को 320 किलोमीटर प्रति घंटे (199 मील प्रति घंटे) से अधिक की रफ्तार से बाइक चलाते हुए देखा गया. यह हाईवे पर बनाई गई गति सीमा 200 किलोमीटर प्रति घंटे (124 मील प्रति घंटे) से कहीं अधिक की रिकॉर्ड ऊंचाई है.

CNN की रिपोर्ट के अनुसार कार चालक की पहचान नहीं हो पाई. उसे 28 जुलाई को बर्ग के पास A2 हाईवे पर 320 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भागते समय रिकॉर्ड किया गया. रिपोर्ट के अनुसार मैगडेबर्ग पुलिस ऑफिस ने मंगलवार को कहा कि ड्राइवर पर 900 यूरो (भारतीय करेंसी में लगभग 91 हजार रुपए) का जुर्माना लगाया गया.

इसके अलावा उसके ड्राइवर लाइसेंस से दो प्वाइंट काट लिए गए और तीन महीने के लिए गाड़ी चलाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया. सड़क के किनारे एक राडार स्टैंड ने इस कार चालक को अपनी नियमित जांच में पकड़ था. पुलिस ने कहा कि इसके डिस्प्ले की रीडिंग में 321 किलोमीटर प्रति घंटे की "उच्चतम रिकॉर्ड गति" दिखी.

(इनपुट- CNN)

