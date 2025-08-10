9 महीने की डिलीवरी, 90 मिनट बैटरी लाइफ, पापा ने किया बच्चे का मजेदार रिव्यू

Viral dad video: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे देखने के बाद लोग अपनी हंसी रोक नहीं पा रहे. रॉस पॉमरैंट्ज़ (जिन्हें लोग 'कॉरपोरेट ब्रो' के नाम से जानते हैं) ने अपने चार महीने के बेटे का ऐसा 'प्रोडक्ट रिव्यू' किया है, जो किसी टेक रिव्यू वीडियो को भी मात दे दे. वीडियो की शुरुआत में रॉस कहते हैं, 'डिलीवरी में वक्त लगा, पूरे 9 महीने, लेकिन प्रोडक्ट ने अब तक उम्मीद से ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया है.' बच्चे को उन्होंने 'सुपर लाइटवेट, सरप्राइजिंगली ड्यूरेबल और न्यू बेबी स्मेल- बस शेफ्स किस' बताया.

सीखने की प्रक्रिया 'स्टेप बाय स्टेप' (newborn product review)

रॉस का कहना है कि इस प्रोडक्ट का लर्निंग कर्व थोड़ा 'स्टेप बाय स्टेप' है, लेकिन जब आप रोने का मतलब और ज़रूरत का पैटर्न समझ जाते हैं, तो ये काफ़ी इंट्यूटिव हो जाता है. बेटे की मुस्कान को उन्होंने 'गेम-चेंजर' बताया...हर बार मुस्कुराहट मिलते ही इंस्टेंट डोपामाइन हिट मिलती है.

बैटरी लाइफ और परफॉर्मेंस (funny baby review)

उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा, बैटरी लाइफ करीब 90 मिनट है, स्लीप मोड में अभी कुछ बग हैं, लेकिन सपोर्ट कह रहा है कि अगली अपडेट में ये फिक्स हो जाएगा. परफॉर्मेंस की बात करें तो उन्होंने इसे मशीन बताया...दूध को बिजली की स्पीड से प्रोसेस कर सीधे एनर्जी और ग्रोथ में बदल देता है.

क्यूटनेस और एडवांस फीचर्स (viral papa ka video)

रॉस के मुताबिक, बच्चे का क्यूट फैक्टर ऑफ द चार्ट है. एडवांस ग्रिप, शानदार ऑडियो और एंटरप्राइज-ग्रेड अडॉरेबिलिटी. हां, वॉल्यूम थोड़ा कम हो सकता था.

SaaS सब्सक्रिप्शन विद नो कैंसलेशन (funny parenting moments)

वीडियो के अंत में वे कहते हैं, ये थोड़ा महंगा SaaS सब्सक्रिप्शन है, जिसमें कैंसलेशन पॉलिसी नहीं है, लेकिन ROI जबरदस्त है. कमेंट सेक्शन में यूज़र्स ने भी अपने बच्चों को 2002, 2004, 2008 मॉडल बताकर मजाक किया. किसी ने लिखा, टीनेज मोड में अपडेट आते ही रिटर्न पॉलिसी की ख्वाहिश होती है.

