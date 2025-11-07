विज्ञापन
VIDEO: वजन घटाने वाली दवाइयों से जुड़े इवेंट में बेहोश होकर गिरा शख्स, एक दम से उठे ट्रंप, देखें हुआ क्या

ट्रंप के कार्यक्रम के दौरान बेहोश होकर गिरा शख्स
  • व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति ट्रंप के कार्यक्रम के दौरान एक दवा कंपनी का प्रतिनिधि अचानक बेहोश होकर गिर पड़ा.
  • बेहोश हुए व्यक्ति का नाम एली लिली था और वह वज़न घटाने वाली दवाओं की कीमतों पर चर्चा में शामिल था.
  • घटना के बाद ट्रंप ने कार्यक्रम को रोककर व्यक्ति की देखभाल के निर्देश दिए और मेडिकल टीम ने तुरंत जांच की.
वाशिंगटन:

अमेरिका के व्हाइट हाउस में कुछ ऐसा हुआ कि ट्रंप को दवा पर चल रहा अपना कार्यक्रम बीच में ही रोकना पड़ा. अचानक हुई इस घटना से सिर्फ ट्रंप ही नहीं वहां मौजूद हर कोई सकते में आ गया. कोई समझ ही नहीं पाया कि ये हुआ क्या. हुआ कुछ यूं कि ओवल ऑफिस में एक कार्यक्रम के दौरान ट्रंप के पीछे खड़ा एक व्यक्ति बेहोश होकर गिर पड़ा. बेहोश हुआ शख्स  एक दवा कंपनी का प्रतिनिधि था, जो वज़न घटाने वाली दवाओं की कीमतों में कटौती की राष्ट्रपति की घोषणा में शामिल होने के लिए वहां पहुंचा था. 

ट्रंप के पीछे खड़ा शख्स अचानक जमीन पर गिरा

 दवा कंपनियों के सीईओ डेविड रिक्स को व्हाइट हाउस में बोल रहे थे. तभी टीम ट्रंप के अधिकारियों और स्वास्थ्य सेवा अधिकारियों के साथ रेसोल्यूट डेस्क और ट्रंप के पीछे खड़ा शख्स अचानक जमीन पर गिर पड़ा.उसके गिरते ही सभी चौंक गए. रिक्स ने पास जाकर उस शख्स से पूछा कि क्या आप ठीक हैं. वहां मौजूद लोगों ने जमीन को गिरे शख्स को उठाने में मदद की. 

जानकारी के मुताबिक जिस वक्त यह वाक्या हुआ, तब  राष्ट्रपति ट्रंप और अन्य लोग सौदे के बारे में बात करते रहे थे. उस वक्त 30 मिनट तक सभी लोग खड़े होकर उनको सुन रहे थे. जैसे ही शख्स चक्कर खाकर जमीन पर गिरा ट्रंप एक दम से अपनी कुर्सी से उठ गए. वहीं दूसरे लोग भी उसकी देखभाल करने लगे. ट्रंप के मेडिकेयर और मेडिकेड सेवा केंद्रों के प्रशासक मेहमत ओज़ ने तुरंत उसकी जांच की और बताया कि वह ठीक है.

ट्रंप के कार्यक्रम में बेहोश हुआ मेहमान

इस घटना के बाद मीडिया को कमरे से बाहर निकाल दिया गया और कार्यक्रम करीब एक घंटे के लिए रोक दिया गया. कार्यक्रम फिर से शुरू होने पर ट्रंप ने बताया कि बेहोश हुआ शख्स एक दवा कंपनी का प्रतिनिधि था. ट्रंप ने कहा, "उसे थोड़ा चक्कर आ रहा था,  वह बेहोश हो गया था और अब ठीक है. उन्होंने उसे बाहर भेज दिया है.डॉक्टर उसकी देखभाल कर रहे हैं, लेकिन वह ठीक है."

बाद में डेविड रिक्स ने बताया कि उस व्यक्ति का नाम एली लिली था. रिक्स ने कहा कि लिली व्हाइट हाउस में बेहोश हो गए थे.अगर आप कभी ओवल ऑफिस गए हैं, तो पता होगा कि वहां काफ़ी गर्मी होती है. उन्होंने कहा कि व्हाइट हाउस के मेडिकल स्टाफ ने बहुत अच्छा काम किया. लिली अभी ठीक हैं और चिंता की कोई बात नहीं है. 


 

